|Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
"Само да не ги счупим тези момчета. Да не стане същото като с Григор Димитров, който не може да си гледа живота и приятелката, защото нашият народ му се възхищава и го ругае постоянно", това коментира той в "Пресечна точка" по Нова телевизия.
Той е на мнение, че както ни обединяват успехите в спорта, можем да имаме 5-7 национални приоритета, които да не зависят от политиката. Иван се пошегува с провалите на българския национален футболен отбор, като заяви, че Владо Николов трябва да направи 10-11 момчета и да ги даде на футбола ни.
"Това беше личен успех на волейболистите, аз бях чичакът на канапето пред телевизора. Това трябва да е ясно, както и че приятелката на Гришо не е националното ни гадже. Склонни сме да правим такива обобщения", това допълни Симеон Колев, който също участва като седмичен коментатор в предаването.
