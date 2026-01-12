ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ивайло Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна! 
Автор: Марияна Стойчева 12:37Коментари (1)491
© Булфото
Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирана от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изявление в социалните мрежи. 

Мирчев увери, че протестите не са били платени. 

"Отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича "най-доброто", беше абсолютно подчинено на Пеевски", написа Мирчев и допълни: 

"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата- убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии". 

Съпредседателят на "Да, България" посочи, че "Борисов има няколко важни неща, които трябва да свърши".

"Да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО- неговата и на Пеевски. За тях смелост няма", заключи той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Тоя продължава да си мисли, че хората са свалили правителството защото искат ПП да управлява....и много се лъже ама въпреки това не спира да говори глупости.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Най-големият български торент тракер отново работи
13:04 / 12.01.2026
Недялко Славов: Водят ни към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок...
12:50 / 12.01.2026
Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
12:36 / 12.01.2026
Банкер: Има такси при обмяна от левове в евро, но те са единични ...
12:04 / 12.01.2026
Украинец блъсна македонец на ски писта в Пампорово, счупи му ребр...
11:53 / 12.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Екшън на Скобелева майка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Агресия между шофьори в Пловдив
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: