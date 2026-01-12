ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивайло Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна!
По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изявление в социалните мрежи.
Мирчев увери, че протестите не са били платени.
"Отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича "най-доброто", беше абсолютно подчинено на Пеевски", написа Мирчев и допълни:
"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата- убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии".
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че "Борисов има няколко важни неща, които трябва да свърши".
"Да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО- неговата и на Пеевски. За тях смелост няма", заключи той.
преди 23 мин.
+1
