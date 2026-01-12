Ивайло Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна! 

© Булфото Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирана от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.



По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изявление в социалните мрежи.



Мирчев увери, че протестите не са били платени.



"Отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича "най-доброто", беше абсолютно подчинено на Пеевски", написа Мирчев и допълни:



"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата- убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии".



Съпредседателят на "Да, България" посочи, че "Борисов има няколко важни неща, които трябва да свърши".



"Да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО- неговата и на Пеевски. За тях смелост няма", заключи той.