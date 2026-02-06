Ивайло Мирчев: Ограничението на броя избирателни секции е гавра с българите в чужбина

© След като поискахме 100% машинно гласуване и направихме всичко възможно да няма скенери, вместо машини, на предстоящите избори, ДПС - Ново начало накараха “Възраждане" да поискат ограничение до 20 секции в страните извън ЕС и то вече е факт. Това заяви съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев в свое изявление пред медиите.



“Ограничението на броя избирателни секции е гавра с българските граждани в чужбина от страна на ГЕРБ, ДПС - Ново начало, “Възраждане", ИТН и БСП. За съжаление това, което ще видим, са поредните опашки във Великобритания, каквито сме гледали години наред. Хора, които са пътували по 2-3 часа, за да стигнат до секцията, след това стоят по половин ден да чакат да им дойде редът за гласуване. Същите хора внасят в България по 3 млрд. евро и най-малкото, което можем да направим, е да им предоставим възможност да гласуват нормално", категоричен бе Мирчев. Той напомни, че разиграващият се сценарий наподобява промените от преди 10 години, когато по искане на Патриотичния фронт на Каракачанов и Валери Симеонов избирателните секции в чужбина бяха ограничени до максимум 35.



На въпрос защо БСП отново предлагат за разглеждане проектобюджета, който доведе до най-масовите протести през последните десетилетия и сваляне на правителството, политическият лидер бе лаконичен: “Когато змията умира, хапе най-силно. Същото се отнася и за “Има такъв народ"".



Той коментира и скандала с изтичането на видеозаписи от гинекологични кабинети и студия за епилация, като обвини неработещата Комисия за защита на личните данни, където отиващото си парламентарно мнозинство е назначило технически неграмотен човек.



“Днес искахме изслушване на Комисията за защита на личните данни, но ГЕРБ направиха така, че заседанието да не се проведе. Спешно Комисията трябва да се свърже с мобилните оператори, с доставчиците на интернет и фирмите за видеонаблюдение, за да се вземат съответните мерки, защото този проблем е изключително притеснителен", посъветва Мирчев.



Политикът подчерта още, че отмяната на парламентарното заседание за днес е опит на ГЕРБ да скрие премиера в оставка Росен Желязков от въпроси за Съвета за мир на Доналд Тръмп, чиято Харта за присъединяване бе подписана от Желязков в Давос преди две седмици.



“ГЕРБ скриха Желязков, защото след разговор на нашия евродепутат Радан Кънев с Манфред Вебер в Европейската народна партия се оказа, че Бойко Борисов изобщо не е смятал да ратифицира така наречената Харта за мир. Хем Желязков отиде и се разписа неясно като какъв, хем България няма да е там, защото няма да се ратифицира Хартата. Това е казано на европейските лидери.



Ние искахме да попитаме премиера Желязков защо въобще е подписана тази Харта, след като първо Пеевски е звъннал на Борисов и е наредил това да се случи, както и защо Хартата не влиза в парламента за ратифициране и какво изобщо сме подписали към момента - има ли някаква правна стойност? Защо България тръгва срещу европейските си съюзници?", изреди въпросите Мирчев.



Народният представител съзря още един мотив зад непроведения парламентарен контрол, свързан с кмета на Русе Пенчо Милков. По-рано тази седмица Милков поиска общината да купи ненужен буферен тир паркинг от фирма, приближена до Таки, след като няколко години по-рано същата общината отдаде същия паркинг на същата фирма.



“Как така Таки - един от партньорите на Борисов и Пеевски - си прави буферен тир паркинг, от който печели милиони, при положение че вече сме в Шенген? С влизането ни в Шенген този паркинг стана ненужен, нито един камион не спира там. Съответно, община Русе решава да задължи българските данъкоплатци и да си изкупи обратно паркинга", заключи Мирчев.