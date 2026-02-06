ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ивайло Мирчев: Ограничението на броя избирателни секции е гавра с българите в чужбина
Автор: Теодора Патронова 16:44Коментари (0)187
©
След като поискахме 100% машинно гласуване и направихме всичко възможно да няма скенери, вместо машини, на предстоящите избори, ДПС - Ново начало накараха “Възраждане" да поискат ограничение до 20 секции в страните извън ЕС и то вече е факт. Това заяви съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев в свое изявление пред медиите.

“Ограничението на броя избирателни секции е гавра с българските граждани в чужбина от страна на ГЕРБ, ДПС - Ново начало, “Възраждане", ИТН и БСП. За съжаление това, което ще видим, са поредните опашки във Великобритания, каквито сме гледали години наред. Хора, които са пътували по 2-3 часа, за да стигнат до секцията, след това стоят по половин ден да чакат да им дойде редът за гласуване. Същите хора внасят в България по 3 млрд. евро и най-малкото, което можем да направим, е да им предоставим възможност да гласуват нормално", категоричен бе Мирчев. Той напомни, че разиграващият се сценарий наподобява промените от преди 10 години, когато по искане на Патриотичния фронт на Каракачанов и Валери Симеонов избирателните секции в чужбина бяха ограничени до максимум 35.

На въпрос защо БСП отново предлагат за разглеждане проектобюджета, който доведе до най-масовите протести през последните десетилетия и сваляне на правителството, политическият лидер бе лаконичен: “Когато змията умира, хапе най-силно. Същото се отнася и за “Има такъв народ"".

Той коментира и скандала с изтичането на видеозаписи от гинекологични кабинети и студия за епилация, като обвини неработещата Комисия за защита на личните данни, където отиващото си парламентарно мнозинство е назначило технически неграмотен човек.

“Днес искахме изслушване на Комисията за защита на личните данни, но ГЕРБ направиха така, че заседанието да не се проведе. Спешно Комисията трябва да се свърже с мобилните оператори, с доставчиците на интернет и фирмите за видеонаблюдение, за да се вземат съответните мерки, защото този проблем е изключително притеснителен", посъветва Мирчев.

Политикът подчерта още, че отмяната на парламентарното заседание за днес е опит на ГЕРБ да скрие премиера в оставка Росен Желязков от въпроси за Съвета за мир на Доналд Тръмп, чиято Харта за присъединяване бе подписана от Желязков в Давос преди две седмици.

“ГЕРБ скриха Желязков, защото след разговор на нашия евродепутат Радан Кънев с Манфред Вебер в Европейската народна партия се оказа, че Бойко Борисов изобщо не е смятал да ратифицира така наречената Харта за мир. Хем Желязков отиде и се разписа неясно като какъв, хем България няма да е там, защото няма да се ратифицира Хартата. Това е казано на европейските лидери.

Ние искахме да попитаме премиера Желязков защо въобще е подписана тази Харта, след като първо Пеевски е звъннал на Борисов и е наредил това да се случи, както и защо Хартата не влиза в парламента за ратифициране и какво изобщо сме подписали към момента - има ли някаква правна стойност? Защо България тръгва срещу европейските си съюзници?", изреди въпросите Мирчев.

Народният представител съзря още един мотив зад непроведения парламентарен контрол, свързан с кмета на Русе Пенчо Милков. По-рано тази седмица Милков поиска общината да купи ненужен буферен тир паркинг от фирма, приближена до Таки, след като няколко години по-рано същата общината отдаде същия паркинг на същата фирма.

“Как така Таки - един от партньорите на Борисов и Пеевски - си прави буферен тир паркинг, от който печели милиони, при положение че вече сме в Шенген? С влизането ни в Шенген този паркинг стана ненужен, нито един камион не спира там. Съответно, община Русе решава да задължи българските данъкоплатци и да си изкупи обратно паркинга", заключи Мирчев.


Още по темата: общо новини по темата: 64
06.02.2026 Камелия Нейкова: Страната трябва да бъде на избирателите - всички да могат да гласуват
06.02.2026 Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
05.02.2026 Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
04.02.2026 Ива Митева за Изборния кодекс: Много исках Борисов да си е извлякъл поука
04.02.2026 Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02.2026 Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призов...
16:07 / 06.02.2026
МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от и...
14:33 / 06.02.2026
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: