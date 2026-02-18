Ивайло Мирчев: Имам голяма надежда, че този вътрешен министър е различен

© bTV "Интересно е новото правителство. Всеки със собствена биография. Не може да се каже, че е на някоя партия, защото е толкова пъстър с хора, доказали се професионално във времето, но те ще бъдат съдени само по действията си", заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев по повод новия служебен кабинет.



Припомняме, че избраният за служебен премиер Андрей Гюров днес представи в президентството кои ще са министрите в служебния кабинет. На "Дондуков“ 2 Илияна Йотова прие предложените имена от бившия подуправител на БНБ. На 12 февруари държавният глава определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет. А крайният срок, който беше поставен от президента Йотова, за да представи правителство Гюров беше утре. Той се е справил ден по-рано с тази задача.



"Оценката за този служебен кабинет ще бъде дадена по действията", заяви още Мирчев и добави какво очакват от ДБ:



"Веднага смяна на всички областни управители, защото трябва да има честни избори. Много силен вътрешен министър - имам голяма надежда, че този вътрешен министър е различен от партиите. Той не може да бъде пришит към една или друга партия. По този начин - смяна на всички шефове на ОДМВР-та. На изборите какво се случваше - полицейски коли превозваха човалите с банкноти с купуваните гласове. Това нещо не трябва да бъде допускано по никакъв начин. Силен правосъден министър, който най-после да разкара този самозванец в кабинета на главния прокурор. Ще стане това, когато предложи нов", каза Мирчев пред bTV.



Според Мирчев трябва да се поиска допълнителна информация от САЩ и от Великобритания, страните, които са санкционирали доста хора в България за корупционните практики, за които те са санкционирани тези лица. И даде пример - "В аргументите за г-н Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани на политически лидер в България. В публичната част на документите Магнитски пише, че подкупи са давани на български политически лидер. Тогава г-н Горанов беше в правителството на Бойко Борисов. Искаме да знаем кой е този политически лидер, за който САЩ знаят, но не споменават. Шанс е в момента за новите министри да проучат и да се разбере".



Съпредседателят на ДБ заяви, че цялото корупционно кранче моделът Борисов-Пеевски трябва да бъде спряно. "Не на последно място към министъра на земеделието има голямо предизвикателство, защото в цялата страна горските, ловните стопанства се възползват в процеса на купуване на гласове, дървата за българите в малките населени места са изключително важни. Това е един от способите, с който се принуждават българите да гласуват правилно и това означава да бъдат сменени и шефовете на горските стопанства".