Ива Митева за Изборния кодекс: Много исках Борисов да си е извлякъл поука

"Пъзелът е от едни и същи части и както и да ги наредиш и пренаредиш, показва една и съща картина. Трябва да нарисуваме нова картина и да изберем или светлината и топлината, или мрака и злото", коментира пред bTV бившият председател на парламента Ива Митева.



По отношение на промените в Изборния кодекс тя каза, че това вече сме го гледали през 2016 г.



"Много исках Борисов да си е извлякъл поука от онези продължителни заседания, когато се приемеше Изборен кодекс и когато имаше инфарктни среднощни заседания. Тогава въведохме ограничението за 35 секции в държави, извън ЕС, девет дни преди изборите за президент“, припомни Митева.



"За мен те демонстрират, че Изборният кодекс е инструмент за присъствие в Народното събрание. Когато ограничите гласуването от чужбина, 4-те процента за влизане в парламента пада и се улесняват малките партии да прескочат 4-процентната бариера. Явно в момента това е играта“, смята Митева.



Тя обясни още, че обикновено субектът, който е нов на терен, се очаква да обере вота от чужбина.



"Надяват се този вот да падне и по този начин да намалят евентуалния брой народни представители на партията на Румен Радев“, коментира Ива Митева.



Според нея обаче хората в чужбина ще се мобилизират и ще отидат да гласуват.



"Проблемите са политически, а не юридически. Политически проблем е, че не е сменен ВСС. Политически проблем са тези безкрайни мандати, регулаторите, които се избират, въпросната "домова книга“ – също. Нека да сме наясно, че няма нужда да се създава една юридическа мъгла, за да се баламосат хората, че някакви велики юридически проблеми имат да се решават, при положение че това, което трябва, е политическа воля“, коментира от своя страна бившият вицепремиер Зинаида Златанова.



Според нея българските граждани са надраснали политическата класа и вече много трудно могат да бъдат заблудени.



Според Златанова днешните управляващи в голяма степен са изключени от реалността и това тежко подценяване на гражданите ще им изиграе лоша шега.