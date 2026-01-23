ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
"Йотова е избрана пряко в екип с президента. Полагат една и съща клетва пред Народното събрание. Тя встъпва в длъжността президент автоматично. Йотова е президент", заяви бившият председател на парламента Ива Митева.
Tя очаква още следващата седмица да започнат консултациите за служебен премиер и кабинет, според нея Йотова няма да ги бави.
"Идват Цветница и Великден, датите започват да я притискат. Тя ще направи тези консултации. Ще трябва да избере измежду това меню. Не приемам този отказ (да бъдеш назначен за служебен премиер - бел. ред.) Те са длъжни да приемат. Като ги е страх, тогава да не приемат съответните позиции. Трябва да бъде този човек, който ще осигури честни и прозрачни избори", коментира Митева пред Bulgaria ON AIR.
"Струва ми се, че Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача. Не мисля, че има юридически проблем. Има решение на КПК, което е отменено и Административният съд е казал, че то е нищожно. Той е подуправител и отговаря на изискванията за министър-председател. Той е в това меню", изтъкна гостът. "В това НС времето го нямат за нищо. Голяма глупост наблюдаваме в Народното събрание. Надявам се в следващото да изхвърлим глупостта от НС. Изборният кодекс определя партийния модел, затова са тези битки. От прекрояването на изборния процес зависи след това какво ще се случи в НС", настоя Митева.
"Иска ми се Борисов и ГЕРБ да са си извлекли поука от 2016 и 2019 г. и да не допускат това да се случи", апелира тя.
По думите на Митева, обикновено този, който опитва да промени изборния закон в последния момент, получава тежко наказание на изборите. "Разбрахме, че машината е почти същата, много по-трудно е за гласуване с нея. Също има софтуер и две флашки. Бюлетината ще бъде дълга. Когато носите тази бюлетина, вие отбелязвате с черна точка, тя се вижда дори на гърба на бюлетината. Вотът няма как да бъде съхранен. Тези устройства трябва да се купят. "Информационно обслужване" трябва да направи поръчка", обясни Митева.
ЦИК да започне от първия ден обществените поръчки за машинно гласуване, да не се окаже, че няма да имаме и машини, призова бившият шеф на парламента.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 165
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат
21:20 / 23.01.2026
200-евровата банкота се оказа доста проблемна
20:44 / 23.01.2026
Касите на БНБ продължават да работят в събота
20:19 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
19:06 / 23.01.2026
Ето какво си казаха Радев и Йотова пред президентството
17:16 / 23.01.2026
Румен Радев беше изпратен с аплодисменти: За мен беше чест!
16:26 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS