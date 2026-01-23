ИЗПРАТИ НОВИНА
Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
Автор: ИА Фокус 22:43 / 23.01.2026
©
България вече има жена за президент. Конституционният съд единодушно потвърди оставката на Румен Радев като държавен глава.

"Йотова е избрана пряко в екип с президента. Полагат една и съща клетва пред Народното събрание. Тя встъпва в длъжността президент автоматично. Йотова е президент", заяви бившият председател на парламента Ива Митева.

Tя очаква още следващата седмица да започнат консултациите за служебен премиер и кабинет, според нея Йотова няма да ги бави.

"Идват Цветница и Великден, датите започват да я притискат. Тя ще направи тези консултации. Ще трябва да избере измежду това меню. Не приемам този отказ (да бъдеш назначен за служебен премиер - бел. ред.) Те са длъжни да приемат. Като ги е страх, тогава да не приемат съответните позиции. Трябва да бъде този човек, който ще осигури честни и прозрачни избори", коментира Митева пред Bulgaria ON AIR.

"Струва ми се, че Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача. Не мисля, че има юридически проблем. Има решение на КПК, което е отменено и Административният съд е казал, че то е нищожно. Той е подуправител и отговаря на изискванията за министър-председател. Той е в това меню", изтъкна гостът. "В това НС времето го нямат за нищо. Голяма глупост наблюдаваме в Народното събрание. Надявам се в следващото да изхвърлим глупостта от НС. Изборният кодекс определя партийния модел, затова са тези битки. От прекрояването на изборния процес зависи след това какво ще се случи в НС", настоя Митева.

"Иска ми се Борисов и ГЕРБ да са си извлекли поука от 2016 и 2019 г. и да не допускат това да се случи", апелира тя.

По думите на Митева, обикновено този, който опитва да промени изборния закон в последния момент, получава тежко наказание на изборите. "Разбрахме, че машината е почти същата, много по-трудно е за гласуване с нея. Също има софтуер и две флашки. Бюлетината ще бъде дълга. Когато носите тази бюлетина, вие отбелязвате с черна точка, тя се вижда дори на гърба на бюлетината. Вотът няма как да бъде съхранен. Тези устройства трябва да се купят. "Информационно обслужване" трябва да направи поръчка", обясни Митева.

ЦИК да започне от първия ден обществените поръчки за машинно гласуване, да не се окаже, че няма да имаме и машини, призова бившият шеф на парламента.


