ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Италианец с бизнес в Пловдивско строи православни храмове и паметници на национални герои
В Деня на Съединението, от сърцето на Пловдив, той сподели защо вярва, че единството е най-голямата сила на българите и как един католик намира призвание в строежа на православни храмове и паметници на национални герои.
За Микеле Санторели 6 септември не е просто официален празник, а ден, който носи дълбок исторически смисъл.
"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България – онзи велик ден, който показва как България може да е силна, когато е единна“, сподели той в ефира на "Събуди се“ по NOVA.
Той подчерта, че докато историята познава принципа "Разделяй и владей“, българите са избрали друг път: "Съединението прави силата“.
За Санторели този урок от миналото е особено актуален днес. Според него българското общество е "много разпокъсано“ и има нужда от повече доверие, доброта и солидарност.
Макар да е италианец по рождение, Микеле Санторели се определя като българин. Той живее у нас повече от две десетилетия, получил е българско гражданство и чувства страната като своя втора родина.
"България ме прие“, казва той с благодарност.
Тази дълбока връзка го мотивира да се ангажира с каузи, които надхвърлят бизнеса. Санторели е поел инициативата да популяризира българската история и нейните герои. С негова помощ са изградени паметници на Васил Левски и Христо Ботев. Той вярва, че паметта за предците е "жива искра, която може да ни води поколения напред“.
Един от най-впечатляващите аспекти в дейността на Микеле Санторели е неговата отдаденост на православната вяра, въпреки че самият той е католик. Той активно подпомага строежа и поддръжката на православни храмове, защото вижда в религията мощен инструмент за обединение.
"Религията е инструмент, който да сплоти обществото. Смятам, че тя е един от важните ключове и трябва да поеме тази отговорност“, обясни бизнесменът.
Според него вярата, заедно с уроците от историята, може да помогне на българите да бъдат по-сплотени и да вървят напред с гордост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Родителите на единия от задържаните младежи: Полицейският шеф и с...
16:57 / 06.09.2025
Прокуратурата поиска задържане под стража и за четиримата обвинен...
16:16 / 06.09.2025
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
15:14 / 06.09.2025
Постоянен арест за младия мъж, обвинен за дерайлирането на трамва...
15:05 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българи...
14:36 / 06.09.2025
Огромно задръстване на ГКПП "Кулата"
15:05 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS