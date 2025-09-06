ИЗПРАТИ НОВИНА
Италианец с бизнес в Пловдивско строи православни храмове и паметници на национални герои
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:07
©
Роден в Неапол, учил в Канада, но избрал България за своя втора родина. Това е Микеле Санторели – италиански бизнесмен, който повече от 20 години не само развива успешен бизнес в Пловдивско, но и инвестира в съхраняването на българската памет.

В Деня на Съединението, от сърцето на Пловдив, той сподели защо вярва, че единството е най-голямата сила на българите и как един католик намира призвание в строежа на православни храмове и паметници на национални герои.

За Микеле Санторели 6 септември не е просто официален празник, а ден, който носи дълбок исторически смисъл. 

"Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България – онзи велик ден, който показва как България може да е силна, когато е единна“, сподели той в ефира на "Събуди се“ по NOVA.

Той подчерта, че докато историята познава принципа "Разделяй и владей“, българите са избрали друг път: "Съединението прави силата“.

За Санторели този урок от миналото е особено актуален днес. Според него българското общество е "много разпокъсано“ и има нужда от повече доверие, доброта и солидарност.

Макар да е италианец по рождение, Микеле Санторели се определя като българин. Той живее у нас повече от две десетилетия, получил е българско гражданство и чувства страната като своя втора родина.

"България ме прие“, казва той с благодарност.

Тази дълбока връзка го мотивира да се ангажира с каузи, които надхвърлят бизнеса. Санторели е поел инициативата да популяризира българската история и нейните герои. С негова помощ са изградени паметници на Васил Левски и Христо Ботев. Той вярва, че паметта за предците е "жива искра, която може да ни води поколения напред“.

Един от най-впечатляващите аспекти в дейността на Микеле Санторели е неговата отдаденост на православната вяра, въпреки че самият той е католик. Той активно подпомага строежа и поддръжката на православни храмове, защото вижда в религията мощен инструмент за обединение.

"Религията е инструмент, който да сплоти обществото. Смятам, че тя е един от важните ключове и трябва да поеме тази отговорност“, обясни бизнесменът.

Според него вярата, заедно с уроците от историята, може да помогне на българите да бъдат по-сплотени и да вървят напред с гордост.










