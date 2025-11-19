ИЗПРАТИ НОВИНА
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:10Коментари (0)809
©
В неделните дни, когато повечето хора си почиват, 26-годишният Илия Василев от Дуисбург превръща кухненската си маса в импровизиран административен офис. Пред него стоят купища документи на български и немски език – заявления за детски надбавки, уведомления от институции, писма от енергийни доставчици, договори и прекратявания. За мнозина от българската общност той е надежда и спасителен бряг, разказва за него германската медия WDR Lokalzeit.

Илия отделя от времето си, за да помага на семейства, които трудно се справят с немската бюрокрация. На първия си посетител за деня – Марияна – той подробно обяснява как да попълни заявлението за детски надбавки. За нея и за многото хора, които идват при него, Илия е пример за трудолюбие, доброта и отдаденост.

Илия е на 13 години, когато през 2012 г. пристига със семейството си от България в Дуисбург. Родителите му са загубили работата си в родината, а надеждата за по-добро бъдеще ги води към Германия. Те се заселват в Дуисбург-Хохфелд – район, който по това време се превръща в социален фокус с висока концентрация на мигранти от Югоизточна Европа.

Със своето ромско потекло и без познаване на езика, Илия се изправя пред немалки предизвикателства. Решаваща роля в адаптацията му имат неговата учителка, която го подкрепя, и колеги, които му помагат по време на обучението му. През 2021 г. той завършва професионално обучение като хотелиер, а от 2022 г. започва работа като туристически консултант в голям германски туроператор.

С времето все повече българи се обръщат към Илия за съдействие при административни процедури. Той вече разпределя посещенията по часове, а при нужда придружава хората и до самите институции. Повечето от тези, които търсят помощ, са бедни семейства между 30 и 40 години, стигнали до него чрез познати. Много от тях са роми – група, която все още е обект на силни предразсъдъци в Германия.

По данни на германската служба за мониторинг на антициганизма броят на враждебните прояви срещу роми в страната се е удвоил между 2022 и 2023 г. На този фон примери като Илия са от изключително значение, казват експертите.

През октомври 2022 г. Илия получава германско гражданство – момент, който той описва като "истинско усещане за принадлежност“. Колегите му го приемат като надежден и приятелски настроен член на екипа, а работодателят му го определя като пример за служите, който разбива стереотипите. 

Макар родителите му да се завръщат в България през 2024 г., те продължават редовно да го посещават и са горди с пътя, който е извървял. Самият Илия мечтае за пътувания до далечни страни и за постоянен личен и професионален растеж.

Историята на Илия Василев е пример за успешна интеграция, упорит труд и силна общностна подкрепа. От момче, което пристига в Германия със слаб немски, той се превръща в човек, който ежедневно помага на десетки други да намерят своя път.

"Моят живот показва, че е възможно да се установиш, да станеш самостоятелен и да си изградиш бъдеще“, казва той.

"Вече наистина се чувствам като у дома си. Германия е моят дом и аз съм благодарен за всичко, което съм постигнал тук", допълва той.

А за тези, които всяка неделя застават пред вратата му, Илия е доказателство, че добротата и подкрепата могат да променят съдби.







