|Историческо представяне на България на международен куиз форум в Казерта
Българската Национална Куиз Асоциация избра състава въз основа на резултатите от Световния Куиз Шампионат тази и предишните години. Националният ни отбор включва: капитанът Пламен Младенов, Михаил Сарафов, Георги Димитров и Стефан Иванов.
Отборът се представи впечатляващо в отделните дисциплини, защитявайки достойно името на България и показвайки традиционно високото ниво на българската интелектуална сцена.
Въпросите на шампионата бяха изключително трудни и обхващаха предимно чужди култури и факти, малко познати в българското медийно пространство. От над 1000 зададени въпроса нито един не бе свързан с България, докато други страни бяха облагодетелствани с няколко въпроса за тяхната култура и бит. Въпреки това нашите участници се представиха блестящо, сякаш са учили и живели в чужбина или са тренирали със специализирани пакети въпроси, въпреки че реално това не е така.
Ето и постиженията на българите в отделните дисциплини:
Нейшънс къп (отборно): 12-то място, изпреварвайки силни англоезични нации като Уелс и Австралия.
Индивидуални дисциплини: Пламен Младенов – 62-ри на спорт, Георги Димитров – 48-ми в култура, Стефан Иванов – 33-ти в науки, Георги Димитров – 117-ти на общообразователния кръг.
Клубна надпревара: българският тим под името "Спорт-тото“ зае 22-ро място от 42 отбора.
Игри по двойки: Пламен Младенов и Георги Димитров – 36-то място.
Младежка индивидуална надпревара (до 30 години): Стефан Иванов – 13-то място, най-доброто класиране на български състезател или отбор в историята на шампионата.
"Това е ново начало за развитието на куиз спорта у нас и доказателство, че България може успешно да се конкурира с най-добрите на европейската и световната сцена“, коментира председателят на Българската Куиз Асоциация Орлин Крумов.
След завръщането си българските участници изразиха благодарност към подкрепилите инициативата институции и обявиха, че ще продължат активната си подготовка за Световното първенство по куиз през 2026 година.
