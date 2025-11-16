ИЗПРАТИ НОВИНА
Историческо представяне на България на международен куиз форум в Казерта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
©
На снимката от ляво надясно – Стефан Иванов, Георги Димитров, Михаил Сарафов, Пламен Младенов
От 7 до 9 ноември в туристическото градче Казерта, близо до Неапол, Италия, се проведе най-престижният куиз форум за годината. В шампионата взеха участие 196 състезатели от 27 страни. За първи път в историята на българската куиз общност, благодарение на подкрепата на спортния министър г-н Иван Пешев и финансовата помощ на Българския спортен тотализатор, страната ни успя да изпрати национален куиз отбор на международно състезание.

Българската Национална Куиз Асоциация избра състава въз основа на резултатите от Световния Куиз Шампионат тази и предишните години. Националният ни отбор включва: капитанът Пламен Младенов, Михаил Сарафов, Георги Димитров и Стефан Иванов.

Отборът се представи впечатляващо в отделните дисциплини, защитявайки достойно името на България и показвайки традиционно високото ниво на българската интелектуална сцена.

Въпросите на шампионата бяха изключително трудни и обхващаха предимно чужди култури и факти, малко познати в българското медийно пространство. От над 1000 зададени въпроса нито един не бе свързан с България, докато други страни бяха облагодетелствани с няколко въпроса за тяхната култура и бит. Въпреки това нашите участници се представиха блестящо, сякаш са учили и живели в чужбина или са тренирали със специализирани пакети въпроси, въпреки че реално това не е така.

Ето и постиженията на българите в отделните дисциплини:

Нейшънс къп (отборно): 12-то място, изпреварвайки силни англоезични нации като Уелс и Австралия.

Индивидуални дисциплини: Пламен Младенов – 62-ри на спорт, Георги Димитров – 48-ми в култура, Стефан Иванов – 33-ти в науки, Георги Димитров – 117-ти на общообразователния кръг.

Клубна надпревара: българският тим под името "Спорт-тото“ зае 22-ро място от 42 отбора.

Игри по двойки: Пламен Младенов и Георги Димитров – 36-то място.

Младежка индивидуална надпревара (до 30 години): Стефан Иванов – 13-то място, най-доброто класиране на български състезател или отбор в историята на шампионата.

"Това е ново начало за развитието на куиз спорта у нас и доказателство, че България може успешно да се конкурира с най-добрите на европейската и световната сцена“, коментира председателят на Българската Куиз Асоциация Орлин Крумов.

След завръщането си българските участници изразиха благодарност към подкрепилите инициативата институции и обявиха, че ще продължат активната си подготовка за Световното първенство по куиз през 2026 година.







