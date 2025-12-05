Исторически момент за пенсионерите в България

© Изплащането на последните пенсии в левове ще започне на 5 декември и ще продължи до 19 декември, съобщават от НОИ.



За последен път пенсионерите в България ще получат средствата си в националната валута, преди преминаването към новите правила от следващата година.



Успоредно с редовните плащания през декември ще бъдат изплатени и коледните добавки в размер на 120 лева. Право на еднократната добавка имат пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии заедно с добавките и компенсациите за декември 2025 г. е до 638 лв. включително. Такива са около 536 хиляди души.



Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще разполагат с декемврийските пенсии и добавките по сметките си още на 5 декември.



По данни на НОИ към 30 юни 2025 г. в страната има 2 056 378 пенсионери.