ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Исторически момент за пенсионерите в България
За последен път пенсионерите в България ще получат средствата си в националната валута, преди преминаването към новите правила от следващата година.
Успоредно с редовните плащания през декември ще бъдат изплатени и коледните добавки в размер на 120 лева. Право на еднократната добавка имат пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии заедно с добавките и компенсациите за декември 2025 г. е до 638 лв. включително. Такива са около 536 хиляди души.
Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще разполагат с декемврийските пенсии и добавките по сметките си още на 5 декември.
По данни на НОИ към 30 юни 2025 г. в страната има 2 056 378 пенсионери.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1453
|предишна страница [ 1/243 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Слънчево е - какво по-хубаво от това :)
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Няма да има сняг
08:55 / 05.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето ...
08:50 / 05.12.2025
Хиляди именици празнуват на 5 декември
08:21 / 05.12.2025
Инж. Янко Спасов: Младите не могат да разберат, че са жертва на е...
08:12 / 05.12.2025
Предупреждение: Жълт код за значителни валежи в 4 области
08:06 / 05.12.2025
ПП-ДБ внасят вот на недоверие срещу кабинета
08:05 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS