Исторически ден за българските пенсионери
Автор: Вилислава Ветренска 08:00
©
От днес, 7 януари, започва изплащането на пенсиите, като процесът ще продължи до 20 януари. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) на сайта си. 

Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари. Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.


07.01.2026 Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиенти на банката
банката
06.01.2026 Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01.2026 Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01.2026 АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01.2026 Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
06.01.2026 Банка към жена, която иска да си обмени парите: Ако не сте наш клиент, не може да ви обслужим
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026
23:08 / 06.01.2026
При най-дългия блок в България може да бъде прочетена почти цялат...
22:17 / 06.01.2026
22:17 / 06.01.2026
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност"
22:26 / 06.01.2026
22:26 / 06.01.2026
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евр...
21:27 / 06.01.2026
21:27 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни...
21:07 / 06.01.2026
21:07 / 06.01.2026

Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
