ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Исторически ден за българските пенсионери
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари. Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026
При най-дългия блок в България може да бъде прочетена почти цялат...
22:17 / 06.01.2026
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност"
22:26 / 06.01.2026
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евр...
21:27 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни...
21:07 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS