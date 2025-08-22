ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на морето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:40Коментари (0)807
©
Само 2 часа, след като съдия Ангел Гагашев постанови постоянна мярка "задържане под стража" за 18-годишния водач на фаталното АТВ от Несебър, стана чудо. Състоянието на 4-годишния Мартин Здравков, пострадал при инцидента, е стабилизирано, пише "Флагман". 

Малкото момченце е екстубирано, адекватно е, разбира всичко, което му се говори. То беше 8 денонощия в медикаментозна кома, след като бе прието с тежък политравматизъм и мозъчна контузия в ОАИЛ на УМБАЛ-Бургас на 14 август, следобед. 

"Детето е стабилизирано, реагира, подобрява се и тенденциите са да оздравее. Дори днес обсъдихме възможността да се изведе вече от отделението за интензивни грижи, но стигнахме до извода, че денят не е подходящ, защото всичките му близки хора днес са ангажирани със случващото се в Съдебната палата в Бургас.

Момченцето се нуждае от присъствие на близък роднина, за да бъде настанено в друго отделение, където ще се чувства по-спокойно и средата няма да е толкова стресираща за него", каза зам.-директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Светлозар Георгиев.

Тя дойде от друго медицинско лице, което разказа, че на този етап детенцето не говори, но не може да се определи каква е истинската причина. Дали е поражение на мозъка, или е вследствие на преживения шок и отсъствието на майка му. Това, което е запазило съзнанието му преди гумите на АТВ-то да преминат през телцето му, е споменът за ръката на майка му Христина, която го е държала, видно от записите. 

За съжаление обаче състоянието на 35-годишната жена е необратимо. Прогнозата е мрачна. На практика е в мозъчна смърт, пораженията по главата ѝ са несъвместими с живота и е на командно дишане, работи само сърцето ѝ.


Още по темата: общо новини по темата: 25
22.08.2025 Полицейският син с АТВ-то: Ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията
22.08.2025 Депутати от "Въраждане" искат от Сарафов делото за АТВ-то да се гледа на друго място
22.08.2025 Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в ареста!
22.08.2025 Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
22.08.2025 ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очакват се резултати от кръвните тестове
22.08.2025 Роднина на пострадалите пита къде е момичето, което е било с Бургазлиев по време на инцидента
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Невиждана буря връхлетя Северна България
17:30 / 22.08.2025
Мощна буря със силен дъжд и ураганен вятър удари София
16:33 / 22.08.2025
Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в аре...
16:17 / 22.08.2025
Близо 4 600 българи не получават реална пенсия – причината е проз...
16:18 / 22.08.2025
ГДБОП разкри голяма измама, свързана с еврото! Жена е била излъга...
16:19 / 22.08.2025
Задържаха украински тираджия, трафикант на сирийци
16:19 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: