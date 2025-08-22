ЗАРЕЖДАНЕ...
|Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на морето
Малкото момченце е екстубирано, адекватно е, разбира всичко, което му се говори. То беше 8 денонощия в медикаментозна кома, след като бе прието с тежък политравматизъм и мозъчна контузия в ОАИЛ на УМБАЛ-Бургас на 14 август, следобед.
"Детето е стабилизирано, реагира, подобрява се и тенденциите са да оздравее. Дори днес обсъдихме възможността да се изведе вече от отделението за интензивни грижи, но стигнахме до извода, че денят не е подходящ, защото всичките му близки хора днес са ангажирани със случващото се в Съдебната палата в Бургас.
Момченцето се нуждае от присъствие на близък роднина, за да бъде настанено в друго отделение, където ще се чувства по-спокойно и средата няма да е толкова стресираща за него", каза зам.-директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Светлозар Георгиев.
Тя дойде от друго медицинско лице, което разказа, че на този етап детенцето не говори, но не може да се определи каква е истинската причина. Дали е поражение на мозъка, или е вследствие на преживения шок и отсъствието на майка му. Това, което е запазило съзнанието му преди гумите на АТВ-то да преминат през телцето му, е споменът за ръката на майка му Христина, която го е държала, видно от записите.
За съжаление обаче състоянието на 35-годишната жена е необратимо. Прогнозата е мрачна. На практика е в мозъчна смърт, пораженията по главата ѝ са несъвместими с живота и е на командно дишане, работи само сърцето ѝ.
