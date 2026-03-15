Иран използва нови видове ракети срещу Израел
Според информацията, Иран е използвал балистични ракети с касетъчни бойни глави по време на атаките. Те са разделени на множество бойни глави и могат да причинят щети в радиус до 10 километра.
Отбелязва се, че при операцията са използвани и други свръхтежки ракети. Те включват балистични ракети от клас ''Хорамшахр'', които носят бойна глава с тегло приблизително два тона, както и ракети ''Гадр'', ''Хейбаршакан'' и ''Емад''.
Според Al Jazeera събота е била ''един от най-тежките дни'' на ирански ракетни атаки. Десет вълни са регистрирани от сутринта до следобед. Атаките са засегнали няколко района, включително Тел Авив.
''Въпреки всички приказки за унищожаване на военния капацитет на Иран, продължаваме да виждаме удари от Иран по Израел, включително използване на това, което изглежда като нови видове боеприпаси“, съобщава каналът.
Още по темата
Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато е необходимо
17:34
Reuters: Фрагменти от иранска ракета може да са ударили резиденцията на американския консул в Израел
15:46
Икономист: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
11.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност
10.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Още от категорията
Вучич: Сърбия не възнамерява да започва военни действия срещу други държави, но ще бъде готова да отблъсне всеки
21:06
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
20:46
Младенов и делегацията на ХАМАС обсъдиха следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня в Газа
17:16
Пенсионерка: Малката ми дъщеря казва, че в България е по-скъпо, отколкото в Япония и Германия взети заедно
14:22
