ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Инж. Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:43Коментари (0)323
© БНТ
Трагичният инцидент в София с шофьор с книжка от две седмици, който се вряза с кола в автобус и уби човек, показва системни проблеми в подготовката на водачите, контрола върху автошколите и инспекциите на пътя. Това коментира в ефира на БНТ инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики. "Това не е нормално“, заяви той.

"Това не е единичен случай. Разберете, това не е нормално“, заяви инж. Ангел Попов.

Според него трагедията е "като капак на всичко това, което става в момента по отношение на пътната безопасност, по отношение на контрола и превенцията към тези млади хора“.

Попов повдигна и въпроса за съмнителни назначения в контролните органи. Той цитира сигнал, според който ръководителят на изпитните комисии в София е лице, на което преди време е била отнета книжката за шофиране след употреба на алкохол.

"Този човек трябва да бъде лицето на контрола, лицето за примера“, подчерта инженер Попов.

Сигналите, които получават от граждани и служители в сектора, са ежедневни – по думите му, минимум 15 сигнала са само за нарушение в подготовката на младите водачи. Един от тях касае автошкола в Перник, за която се твърди, че не провежда задължителните теоретични часове.

Попов зададе конкретен въпрос към Агенция "Автомобилна администрация":

"Бил ли е обучаван в тази школа мотористът, който загина миналия понеделник? Не питаме случайно“.

Той коментира опитите за премахване на стикерите за годишен технически преглед. Според Попов това е работеща система, която не бива да бъде отслабвана:

"Стикерът за годишен технически преглед носи информация, която се чете от контролните органи“, подчерта той и добави, че чрез тази система са спрени нерегламентирани автомобили, без катализатори, без платени данъци и глоби.

Относно контрола върху претоварените камиони инж. Попов сподели данни, получени от вкопани кантари, които сочат, че само в една точка са засечени 500 претоварени автомобила за месец.

"Попитахме Изпълнителната агенция как проверяват пренатоварените камиони и резултатът е трагичен. В някои области няма нито един съставен акт“, разкри той.


Още по темата: общо новини по темата: 37
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много дъжд до часове, ето къде!
13:55 / 18.08.2025
Доматите и картофите поевтиняват, а свинското, сиренето и олиото ...
13:50 / 18.08.2025
Ще има рязко вдигане на заплатите
13:51 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:01 / 18.08.2025
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:41 / 18.08.2025
Калин Стоянов: Това е повече от скандално
11:42 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Убийство в Първомай
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: