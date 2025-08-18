Инж. Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално

© БНТ Трагичният инцидент в София с шофьор с книжка от две седмици, който се вряза с кола в автобус и уби човек, показва системни проблеми в подготовката на водачите, контрола върху автошколите и инспекциите на пътя. Това коментира в ефира на БНТ инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики. "Това не е нормално“, заяви той.



"Това не е единичен случай. Разберете, това не е нормално“, заяви инж. Ангел Попов.



Според него трагедията е "като капак на всичко това, което става в момента по отношение на пътната безопасност, по отношение на контрола и превенцията към тези млади хора“.



Попов повдигна и въпроса за съмнителни назначения в контролните органи. Той цитира сигнал, според който ръководителят на изпитните комисии в София е лице, на което преди време е била отнета книжката за шофиране след употреба на алкохол.



"Този човек трябва да бъде лицето на контрола, лицето за примера“, подчерта инженер Попов.



Сигналите, които получават от граждани и служители в сектора, са ежедневни – по думите му, минимум 15 сигнала са само за нарушение в подготовката на младите водачи. Един от тях касае автошкола в Перник, за която се твърди, че не провежда задължителните теоретични часове.



Попов зададе конкретен въпрос към Агенция "Автомобилна администрация":



"Бил ли е обучаван в тази школа мотористът, който загина миналия понеделник? Не питаме случайно“.



Той коментира опитите за премахване на стикерите за годишен технически преглед. Според Попов това е работеща система, която не бива да бъде отслабвана:



"Стикерът за годишен технически преглед носи информация, която се чете от контролните органи“, подчерта той и добави, че чрез тази система са спрени нерегламентирани автомобили, без катализатори, без платени данъци и глоби.



Относно контрола върху претоварените камиони инж. Попов сподели данни, получени от вкопани кантари, които сочат, че само в една точка са засечени 500 претоварени автомобила за месец.



"Попитахме Изпълнителната агенция как проверяват пренатоварените камиони и резултатът е трагичен. В някои области няма нито един съставен акт“, разкри той.