Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в Дубай може да е 3–4 пъти по-висока
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:32
©
Висока доходност, липса на данъци и глобален пазар правят емирството привлекателно за родните инвеститори

Дълго време Дубай звучеше като далечна, екзотична дестинация за имотни сделки. Днес обаче българските инвеститори все по-често го разглеждат като стратегически избор за диверсификация на капитала. Причината – комбинация от доходност, сигурност и прецизно планирана инфраструктура.

В подкаста Darik Business Review инвеститорът Иво Димовски, създател на Investimo.bg, и експертът по дубайския пазар Маргарита Габерска разкриха защо все повече българи насочват вниманието си към емирството. 

Българите традиционно възприемат имотите като символ на сигурност. У нас пазарът е доминиран от местни купувачи, докато в Дубай конкуренцията е глобална – инвеститори от цял свят търсят възможности там.

"В България доходността от наеми е сравнително ниска, а в Дубай може да е 3–4 пъти по-висока“, казва Габерска.

По думи на Иво Димовски българските инвеститори обикновено купуват малки апартаменти – "кутийки", защото те са ликвидни, лесни за отдаване под наем и с ниски разходи за ремонт. Въпреки това, липсата на диверсификация е проблем – повечето инвестиции се концентрират в един град или квартал, е онова, което увеличава риска.

“Българските инвеститори купуват в един град. Ако нещо се случи с този град в следващите години - в цяла София, например, цените могат да се раздвижат нагоре или надолу. Дори не мисля, вече че Европа е диверсификация. Аз виждам, че това, което се случва в Германия ще се реплекира и в България след еврозоната и от тук нататък търсим следващото място, което е сигурно", казва Иво Димовски. 

Маргарита Габерска за първи път посещава Дубай през 2018 г. и се впечатлява от сигурността и визията за развитие. По време на пандемията градът се утвърждава като притегателна точка за нови жители – над 200 хил. годишно, което осигурява постоянен поток от наематели.

Днес тя притежава няколко имота там – един отдаван под наем в "Марината“ и два закупени "на зелено“. Покупките могат да се реализират дистанционно, с пълномощно и онлайн подписване на документи.

Дубай не облага печалбата от продажби и наеми – предимство, което значително повишава реалната доходност. Освен това всяка сделка е публично регистрирана, позволявайки на инвеститорите да следят цените в реално време.

"Пазарът е прозрачен – знаеш колко струва всеки имот в твоята сграда“, подчертава Димовски.

Най-скъпите имоти са около Бурж Халифа, но има и квартали с по-нисък входен праг и висок потенциал за растеж – като Jumeirah Village Circle, Arjan и Dubai South.

Големи компании като Emaar изграждат цели квартали с пътища, училища и болници, следвайки дългосрочната визия на емирството.

"Луксозните проекти са като ферари – престижни, но не винаги доходоносни. За нас интересни са "фолксвагените“ – добри строители, висока стойност, разумна цена“, обобщава Димовски.







Статистика: