|Интересен празник е днес! Вземете нещо назаем от съседите си!
Светите мъже Парамон и Филумен били сред онези, които намерили смъртта си по време на жестоките гонения срещу християните през III в.
Св. Акакий бил ученик при един зъл синайски старец. Той живял при него в строго послушание и починал твърде млад. Когато старецът съобщил за смъртта му, един подвижник не повярвал. Той отишъл на гроба на Акакий и оттам чул отговор "Не сум умрял, отче. За послушния е невъзможно да умре". Тогава старецът се покаял и прекарал останалия си живот в усамотение до гроба на светеца.
Традиции, обичаи и забрани, свързани с празника
Нашите предци са предсказвали каква ще бъде зимата според знаците на деня. Ако започне да вали сняг, това означава, че скоро ще има виелица. Червена зора вечер означава силен вятър. Ако все още не е паднал сняг, това означава, че ще има силни студове преди Никулден. Ако има много сняг, следващата година ще е плодородна.
Ярките звезди са знак за идването на слана, а слабите звезди вещаят топло време.
Ако на този ден има снеговалеж, това предсказва, че следващата година ще има добра реколта. Ако димът от комина се издига нагоре в прав стълб, очаква се студ, а ако се разпростира във всички посоки, очаква се затопляне.
Ако на сутринта снегът се стопи - ще има виелица преди Никулден (6 декември).
По традиция сутрин предците ни са почиствало с метли снега от покрива. Според друга традиция на този ден птиците се хранели само с дясната ръка.
На св. Парамон също трябва да вземете нещо назаем от съседите си: хляб, яйца, масло и т.н. Вярвало се, че това може да донесе късмет през следващата година.
Вярвало се е още, че топлата баня помага да се излекувате от всяка болест. И за да растат децата здрави и силни, на този ден трябва да се изкъпят в топла баня.
