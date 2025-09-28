© виж галерията На 27 септември 2025 година Бургас се превърна в арена на знанието. В продължение на четири часа градът прие шестото издание на "Куизмания Мастърс“ – турнир, който вече има своя запазена марка и се е превърнал в символ на упоритост и интелектуално съревнование.



Организаторът, председателят на "Българското куиз общество“ Димитър Георгиев, събра под един покрив елита на българската куиз сцена и показа постижение без аналог – шест поредни издания в шест различни града. След Габрово (2022 г.) , Разград (2023 г.), Стара Загора (юни, 2024 г.), Полски Тръмбеш (октомври, 2024 г.) и Велико Търново (април, 2025 г.) дойде ред и на красивия Бургас да усети енергията на турнира.



Осем кръга, по десет въпроса, разпределени в области като история, география, култура и литература, музика, кино и сериали, науки, спорт и лайфстайл, се превърнаха в истинско бойно поле за 18 отбора. Въпросите, характерни със своята трудност, надхвърляха стандартните пъб куизове и поставяха на изпитание дори най-опитните играчи. Но именно в това е магията на "Куизмания Мастърс“ – тук знанието не е просто хоби, а страст и начин на живот.



Шампиони станаха отбор "Лудо Младо“ от Пловдив. Капитанът Михаил Сарафов и съотборниците му Димитър Димитров, Татяна Пенева, Пламен Дамянов, Йордан Касабов, Екатерина Хронева, Илко Демирев и Гено Петров извоюваха втора победа за годината и окончателно се утвърдиха като неоспорим шампион на 2025-а, след като вече бяха триумфирали във Велико Търново през пролетта.



Втори остана отборът "Минутата“, който се подсили с присъствието на Пламен Младенов – известен като "Професора“ от "Голямото преследване“ и капитан на националния куиз отбор на България. Съставът бе изцяло от участници на "Минута е много“ – освен Младенов, там бяха Тодор Николов, Айхан Топал, Иво Шалаверов, Стефан Петров, Маргарита Джонгова и Зорка Желязкова – легенди, които отново вдъхнаха атмосферата на най-емблематичното българско предаване за знания.



Варненците от "Овчарчето Калитко“ отново доказа постоянството си, като завоюва бронзовите медали и показа, че мястото му е сред най-силните.



Освен легендите от "Минута е много“ в залата се събраха и редица имена от други телевизионни формати за знания. Атанас Атанасов от Пловдив, с осемнадесет победи в "Последният печели“ и участник в "Стани богат“, Иво Шалаверов от Велико Търново, носител на титлата в "битката между градовете“, Георги Симеонов, който донесе победата на Варна, Деян Димитров, спечелил битката за Русе, както и Десислав Тенев – победител в битката на Стара Загора, всички те добавиха допълнителна тежест и престиж на надпреварата. Сред участниците бе и Борис Русев, с рекордните 34 победи в "Последният печели“, както и Галин Ганчев – първият шампион в Шампионската лига, победил на финала Димитринка Стоева, Симеон Димитров и Атанас Атанасов.



Състезанието в Бургас бе динамично и разнообразно. Част от отборите – "Долф Лундгрен“ от Велико Търново, "РонМон“ от Бургас и "Вторичен трус“ от Добрич – влязоха в битката с намален състав от пет души, което само увеличи трудността и показа, че истинският дух на играта не се измерва само в точки. Други отбори като "Зорничано Веро“ от Бургас, "Текила“ от Добрич, "РонМон“ и "Вторичен трус“ може да не блеснаха с резултати, но заслужиха уважение за смелостта си и желанието да се изправят срещу трудни въпроси.



Погледът вече е насочен към бъдещето. Следващото издание на "Куизмания Мастърс“ ще се проведе в Сливен на 18 април 2026 г., а на 3 октомври същата година турнирът ще се завърне във Велико Търново. Дали традицията ще продължи и след това, ще зависи от интереса и подкрепата на участниците и публиката.



Бургаското издание на "Куизмания Мастърс“ показа още веднъж, че българската куиз сцена има своя вярна публика, своите герои и непоколебима енергия. Въпросите може да са трудни, но удоволствието от играта и обмяната на знания правят всяко състезание празник на интелекта.



Всеки, който иска да разбере, или да пък да участва, кога ще има следващо подобно епично събитие на хората с най-висока обща култура в България, може да стане член на фейсбук групата "Българска Куиз Лига“.



А сега изпробвайте знанията си и вижте малка часто от въпросите, които се задодаха на състезанието.



- В кой италиански град в провинция Кунео на северноиталианския регион Пиемонт, всяка година се събира кулинарния елит на света, където се провежда ежегодния “Фестивал на трюфела"? Ако Шотландия ви е на сърце, то този въпрос ще е лесен за вас. (Лайфстайл)



- В американския футбол, когато защитниците успеят да повалят играча от атаката, който владее топката в собствената му "ендзона", защитаващият се отбор получава 2 точки. Как се наричат тези 2 точки? (Спорт)



- В периода 1936-1939 г. кой град е бил седалище на националистическото бунтовническо правителство на генерал Франсиско Франко? Този град е бил първата столица на Кралство Кастилия в периода от 1038 до 1085, докато град Толедо не е бил освободен. (История)



- Кое е общото название на над 1000 вида ентеробактерии, които кръстени на американски ветеринар, който се прочува в борбата с бронхопневмонията при говедата и холерата при свинете, и неговите проучвания стават основа за ваксинацията срещу тиф? (Науки и технологии)



- Женският национален отбор по хандбал на коя държава, спечели световната титла през 2019, която е и нейна единствена? В тази държава се смята за нормална практика жените да раждат у дома, а не в болница. Само в случай на усложнения се решава да се роди в болница. (Спорт)



- Как се нарича ситуацията в теорията на игрите, при която предателството се оказва най-доброто решение, въпреки че взаимното сътрудничество би донесло много по-голяма полза? Песен на рапъра Нели (от 2002 г.) и числото 24601 могат да ви помогнат да дадете верен отговор. (Науки и технологии)



- В кой филм на режисьора Джан Имоу от 1991 г., действието се развива в Китай от 20-те години на XX век и в центъра на сюжета е образована млада жена, която става четвъртата съпруга в традиционно богато домакинство? Филмът печели БАФТА и е номиниран за награда “Оскар" в същата категория “Най-добър чуждоезичен филм". (Кино и сериали)