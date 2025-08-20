ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил проблемът при фаталния инцидент в Несебър
"Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут", посочи той.
По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. "Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения", категоричен беше Огнянов.
"Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута", подчерта той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
