Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил проблемът при фаталния инцидент в Несебър
Автор: Десислава Томева 20:59
© NOVA
Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката, която остава на парашута. Това означава, че детето се е отделило. Това е възможно само при скъсване на коланите. Те са многократно презапасени и издържат над 5 тона. Ако няма видимо износване, няма как коланът да се скъса, заяви в "Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов във връзка със загиналото 8-годишно дете в Несебър.

"Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут", посочи той.

По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. "Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения", категоричен беше Огнянов.

"Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута", подчерта той.


