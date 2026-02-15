ИЗПРАТИ НОВИНА
Инструктор: Не е поскъпнал шофьорският курс, а просто преди е бил нереално евтин при голяма част от школите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25
Шофьорските курсове за категория "Б“ в София вече струват около 1200 евро. В провинцията цените са леко по-ниски, но разликата е почти незабележима. Сравнение с януари 2025 г. показва, че курсът тогава е бил около 2000 лв., което се равнява на 1022 евро, което означава повишение от около 10% за последната година, пише вестник "Телеграф".

Според автошколите зад скока стоят две основни причини. Първата е растящата цена на електричеството и общата инфлация.

"Миналата година токът на нашата автошкола беше 1300–1400 лв., а сега последната сметка е 1200 евро. Това неминуемо се отразява на крайната цена на курса“, обяснява Росен Георгиев, собственик на школа в София.

Втората причина е дигитализацията на обучението. От есента на миналата година часовете по кормуване се регистрират чрез мобилно приложение с джипиес, което следи движението на автомобила. Това осигурява пълна проследяемост, но също така налага на школите да преподават реално всички законово изисквани часове кормуване, вместо както преди да се пропускат част от тях.

"Някои школи дори провеждаха само 10-15 часа вместо 31, за да спестят гориво и труд. Сега тези практики са ограничени“, казва Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Експертите предупреждават, че някои по-малко авторитетни школи продължават да измислят трикове, за да намалят разходите. Един от последните им "методи“ бил да карат на магистрала с ниска скорост, като така реалният час се отчита, но курсистите не се подготвят за реални условия на движение.

В същото време курсовете за тротинетки остават около 600 лв., като при тях няма значителни промени.







