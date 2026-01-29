Информация за напрежение между "Продължаваме промяната" и "Да, България"

© Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова потвърди, че има напрежение между "Да, България“ и "Продължаваме промяната“ в хода на преговорите за съвместно явяване на предстоящите избори.



По думите ѝ Националният съвет на "Да, България“ отдавна има мандат за преговори със съюзниците от ДСБ и "Продължаваме промяната“, но процесът трябва да бъде воден внимателно и на основата на ясни принципи.



"Ние трябва така да се явим на тези избори, че да разширяваме подкрепа и да дадем ясно политическо представителство на хората, които свалиха властта с протеста“, заяви Йорданова пред bTV.



Тя подчерта, че "Да, България“ настоява кандидатските листи да се изграждат на базата на професионални качества и способност за защита на политическите каузи, а не чрез партийно разпределение.



"Това, с което тези дни колегите от "Продължаваме промяната“ излязоха като решение, беше за запазване на партийното парцелиране на листите, при това с доста твърд тон“, каза Йорданова.



Според нея подобен подход подкопава възможността за постигане на съгласие.



"Ултимативното подхождане към търсене на общо решение не е демократично и трудно може да бъде прието. С ултиматуми преговори са невъзможни“, подчерта тя.



Въпреки това Йорданова беше категорична, че "Да, България“ не напуска масата на преговорите.



Надежда Йорданова коментира и начина, по който беше закрита Комисията за противодействие на корупцията (КПК). "Ние сме против закриването на Антикорупционната комисия по начина, по който това беше направено“, заяви тя.



По думите ѝ ключови функции са били прехвърлени без реформа и без допълнителни гаранции към институции, за които те не са присъщи. "Без никакви реформи и без никакви допълнителни гаранции, функциите по проверка на имуществените декларации и конфликтите на интереси бяха възложени на Сметната палата. Това е изключително изкривяване на функциите на върховната одитна институция“, каза Йорданова.



Тя изрази сериозни притеснения и относно връщането на разследванията към Националната следствена служба. "Наблюдаваме едно притеснително замазване на следи. Под предлога, че се закрива една бухалка, на практика се изоставя борбата с корупцията“, подчерта депутатът.



Йорданова защити позицията на ПП–ДБ срещу ограничаването на броя на секциите за гласуване извън страните от Европейския съюз (ЕС) до 20 "Конституцията е пределно ясна – българските граждани, където и да се намират, имат всички права, включително правото на глас“, подчерта тя.



Според нея мотивите зад предложението са изцяло политически. "Това е безпрецедентно ограничение и е в частен интерес – интереса на "ДПС – Ново начало“. Това е наказание към българите в чужбина“, заяви Йорданова.