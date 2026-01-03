ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инфекционист: Внимавайте, грипът е силно заразен!
Според д-р Вълков в момента огромна част от преминалите през кабинетите са с оплаквания от дихателните пътища. "Около една втора до две трети от пациентите са с някаква респираторна симптоматика. Съвсем очаквано е, съдейки от струпването на доста хора на едно място около празниците и връщането на децата в училище, да се отчете една завишена заболеваемост“, посочи той пред NOVA.
Данните показват, че в близо 90% от случаите се доказва вариантът H3N2 на грип тип А. Въпреки стряскащото име лекарят внесе уточнение: "По никакъв начин не можем да го определим точно като "супергрип", защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“.
Основната разлика е в скоростта, с която болестта се разпространява. "Средно при грипа репродуктивното число е около три-четири човека. При този нов вариант на грипа това число е малко по-високо – някъде около четири и половина до пет души“, поясни инфекционистът.
Един от най-критичните моменти при този вирус е времето, в което човек става опасен за околните, без дори да подозира. "Човек е заразен поне 24 часа преди появата на симптомите. Тогава човек не изпитва никакви симптоми, но тогава той е максимално заразен“, предупреди д-р Вълков. Самият период на отделяне на вируса след проявата на болестта обикновено продължава между 5 и 7 дни.
Лекарят подчерта значението на бързата реакция: "Ако лечението със специфичните противовирусни средства бъде стартирано в първите 24 до 48 часа от началото на симптомите, този период на заразност се съкращава изключително много“.
Д-р Вълков бе категоричен, че към заболяването не трябва да се подхожда лекомислено, тъй като статистиката за усложненията е тревожна. "Грипът никога не е бил и никога няма да бъде елементарна респираторна инфекция. Грипът има изключително добре подчертан тропизъм към нервната система“, подчерта специалистът.
