ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Имотният пазар се променя: Българите се отказаха да купуват жилища
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38Коментари (0)587
© Plovdiv24.bg
Все повече български домакинства планират да се въздържат от покупка на жилище, автомобил или извършване на ремонт през следващите 12 месеца. Това показват данните на Националния статистически институт от наблюдението на потребителите за януари 2026 г., съобщи NOVA.

Общият показател за доверие на потребителите през първия месец на годината намалява с 0.8 пункта спрямо октомври 2025 г., като се е придвижил от -25.1% на -25.9%. Причината за това спадане се крие изцяло в понижено доверие сред градското население, докато селските райони показват относителна стабилност.

НСИ отчита, че оценката на българите за икономическата ситуация през последните 12 месеца остава почти без промяна. В същото време прогнозите за следващите 12 месеца са леко по-благоприятни, като балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.

Финансовото състояние на домакинствата през последната година показва различни тенденции в градовете и селата. В селските райони песимизмът намалява, докато градските домакинства са по-негативно настроени спрямо три месеца по-рано. Прогнозите за следващата година и за двете групи обаче остават по-резервирани.

Потребителите отбелязват, че цените на стоките и услугите се повишават, макар и с по-слабо темпо, а инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца също са умерени. Прогнозите за безработицата се изместват към по-умерени оценки, като балансовият показател бележи спад с 1.2 пункта.

НСИ отчита и влошаване на нагласите на потребителите относно покупките на предмети за дълготрайна употреба. Потребителите са по-резервирани и по отношение на извършването на разходи за подобрения в дома и покупка на кола през следващата година.

При анализа на тези данни експертите на НСИ припомнят, че въпросите относно разходите се задават тримесечно, въпреки че реалните покупки и инвестиции се извършват през по-дълъг период. Поради това балансите на мненията често остават в отрицателната зона, но важно за икономическия анализ е посоката на движение на тези баланси – индикатор за положителна или отрицателна промяна в поведението на потребителите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина Георги Лебамов
09:03 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
08:55 / 10.02.2026
Криминален психолог: Безотговорни родители с грешна преценка
08:53 / 10.02.2026
Красиво завръщане на зимата в Родопите
08:48 / 10.02.2026
Почитаме светец, застъпник за болните, силни имена празнуват днес...
07:53 / 10.02.2026
Последни консултации с парламентарните групи при Йотова
07:50 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български футболисти в чужбина
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: