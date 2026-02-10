Имотният пазар се променя: Българите се отказаха да купуват жилища

© Plovdiv24.bg Все повече български домакинства планират да се въздържат от покупка на жилище, автомобил или извършване на ремонт през следващите 12 месеца. Това показват данните на Националния статистически институт от наблюдението на потребителите за януари 2026 г., съобщи NOVA.



Общият показател за доверие на потребителите през първия месец на годината намалява с 0.8 пункта спрямо октомври 2025 г., като се е придвижил от -25.1% на -25.9%. Причината за това спадане се крие изцяло в понижено доверие сред градското население, докато селските райони показват относителна стабилност.



НСИ отчита, че оценката на българите за икономическата ситуация през последните 12 месеца остава почти без промяна. В същото време прогнозите за следващите 12 месеца са леко по-благоприятни, като балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.



Финансовото състояние на домакинствата през последната година показва различни тенденции в градовете и селата. В селските райони песимизмът намалява, докато градските домакинства са по-негативно настроени спрямо три месеца по-рано. Прогнозите за следващата година и за двете групи обаче остават по-резервирани.



Потребителите отбелязват, че цените на стоките и услугите се повишават, макар и с по-слабо темпо, а инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца също са умерени. Прогнозите за безработицата се изместват към по-умерени оценки, като балансовият показател бележи спад с 1.2 пункта.



НСИ отчита и влошаване на нагласите на потребителите относно покупките на предмети за дълготрайна употреба. Потребителите са по-резервирани и по отношение на извършването на разходи за подобрения в дома и покупка на кола през следващата година.



При анализа на тези данни експертите на НСИ припомнят, че въпросите относно разходите се задават тримесечно, въпреки че реалните покупки и инвестиции се извършват през по-дълъг период. Поради това балансите на мненията често остават в отрицателната зона, но важно за икономическия анализ е посоката на движение на тези баланси – индикатор за положителна или отрицателна промяна в поведението на потребителите.