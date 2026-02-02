ЗАРЕЖДАНЕ...
|Имотен експерт: Пловдив продължава да бъде най-достъпният жилищен пазар сред четирите основни града
По думите му, по-ниските средни цени на жилищата в Пловдив правят града особено привлекателен както за покупка на първи дом, така и за инвестиционни цели. Анализите показват, че Пловдив често заема водещи позиции в класациите за най-изгодни имоти в страната.
Бургас и Варна също се отличават със сравнително умерени цени, което привлича както местни купувачи, така и инвеститори, търсещи баланс между достъпност и стабилно търсене, свързано с близостта до морето.
София остава най-скъпият голям град в България. Като най-голям и най-динамичен пазар, столицата отчита най-високи цени, особено в ключови и централни локации.
Ганев допълни, че през първите месеци на 2026 г. е възможно да се наблюдава известно успокояване на пазара и намаляване на обема на сделките. Според него това се дължи отчасти на реализираните "авансово“ покупки през 2025 г., мотивирани от приемането на България в еврозоната и очакванията за последващо поскъпване на имотите.
Данните, представени от експерта, показват, че през 2025 г. осезаем ръст се наблюдава основно в София и Пловдив. В столицата броят на сделките е нараснал с около 15% спрямо 2024 г., докато в Пловдив увеличението е между 12 и 13%, като особено силен ръст е отчетен през последното тримесечие на годината.
Варна отчита минимален ръст от 0,5%, като в два от тримесечията е регистриран спад в обема на сделките. В Бургас увеличението е около 5%, а в Стара Загора – приблизително 11%. В останалите 28 областни града ръстът на пазара е в рамките на нормалното и съпоставим с нивата от 2024 г.
преди 1 ч. и 14 мин.
