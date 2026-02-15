Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена

© Снежана Стойчева заяви, че на българския имотен пазар няма балон, въпреки многократните спекулации през последните години. Според нея цените няма да тръгнат надолу, а при определени имоти е възможно дори леко увеличение.



"Със сигурност балон няма, няма какво да се спука, а цените може да останат на същото ниво. По-скоро някои имоти ще повишат стойността си, особено архитектурно ценните или новото и качествено строителство“, коментира Стойчева пред News.bg.



Тя уточни, че процесът на стабилизация на пазара не е свързан с текущите събития, а е започнал още през миналата година заради очакването на България да влезе в еврозоната. "Къде от страх за бъдещето на цените, къде заради натрупани спестявания, хората искаха да ги вложат в имоти. Сега пазарът е по-спокоен – не се купува толкова активно“, добави тя.



Според Стойчева, ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена. Единствено новото строителство може да бъде малко по-скъпо.



"Ако има промяна в цените, тя е леко нагоре“, обобщи тя.



Управителят на Imoti.net отрече появилите се в медиите информации за поскъпване от около 500 евро на квадратен метър. По думите ѝ, интересът към пазара е сериозен, но вече няма истерия и бързане при покупките, което се отразява и на броя на сделките.



"По отношение на цените няма да има спад. В известна степен може да се очаква плавно покачване в края на годината – до около 10%, но едва ли повече“, уточни Стойчева.



Тя допълни, че цената на имотите се определя главно от новото строителство, чиито стойности продължават да растат. "Поскъпването през последните години се дължи на обективни фактори – лихвените проценти, повишаването на заплатите и очакванията на хората, че цените ще вървят само нагоре“, посочи тя.



Според Стойчева, засилен е интересът и към къщите извън големите градове. Цените им също са нараснали, като сега на стойността на двустаен апартамент в София може да се купи къща на 50–60 км от столицата, но не и в близките околности на града.