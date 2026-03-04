ЗАРЕЖДАНЕ...
Имен ден празнуват българи с нестандартно име
Свети Герасим бил аскет и скромен монах. Той е основал манастир край река Йордан и спечелил стотици последователи. Според легенда лъв с трън в лапата си потърсил помощта на светеца. След като Герасим извадил тръна, лъвът останал негов дългогодишен спътник и след смъртта на светеца издъхнал върху гроба му. Затова иконописците представят св. Герасим с лъв в нозете.
На този ден се блажи, риба и млечни храни.
Днес имен ден празнуват българите с името Герасим.
