Имате 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск
Автор: Десислава Томева 08:37
©
Платеният годишен отпуск има давност. Отдавна отминаха времената, в които може да натрупате 100 дни отпуск и при напускане, работодателят да е длъжен да ви ги плати.

Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на двегодишната им давност с разрешение от работодателя. Това ще рече, че до края на 2025 година можете да използвате натрупания отпуск за 2023 година, всички неизползвани дни преди това изгарят, напомня "Фокус". Ако имате изостанали дни от 2024 година, ще трябва да ги изчистите до края на следващата.

Трудовото законодателство регламентира, че всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. Работодателят има задължение да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни и за дните, които са останали от предходната година и да ги съветва да ги заявяват и използват. Работодателят трябва да създаде и ред за ползването на отпуските, съветват от Главна инспекция по труда.

По искане на работниците  и служителите част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя. По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата. Работникът и служителят може след този срок с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни като в случая не е необходимо съгласието на работодателя. При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност.

Ако работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др. давността спира.

Тук идва изключението: За времето , през което служителката е била в майчинство, се полага платен годишен отпуск. Съгласно чл. 176а, ал. 2 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 / когато ползва друг вид отпуск със съгласието на работодателя/- в случая поради ползване на отпуск по майчинство, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неизползването му.

Пример: Ако отпускът по майчинство свършва през 2025 г, отложените дни могат да се ползват до 31 декември 2027 г. включително. При изчисляване на възнаграждението за платен отпуск следва да се спазват разпоредбите на чл. 177 от Кодекса на труда, чл. 177.







