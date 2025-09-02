ИЗПРАТИ НОВИНА
Има ли задържани за дерайлиралия трамвай, ще стане ясно утре
Автор: Цвети Христова 17:30
©
По-рано днес, трамвай от линия 22 дерайлира и нанесе жестоки щети на седем паркирани автомобила и разруши напълно един подлез близо до Румънското посолство в София. Причините за инцидента се изясняват. Проверява се версията, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, младежи са подкарали трамвая.

Образувано е досъдебно производство. Делото е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, съобщиха от СГП за Sofia24.bg.

Повече подробности ще бъдат предоставени от СГП на 3 септември. 

От СДВР казаха за Sofia24.bg, че на този етап не могат да кажат имали задържани по случая.


