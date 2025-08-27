ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, но при условие че не понижават заплащането
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:49Коментари (0)93
©
Четиридневна работна седмица на този етап не се предвижда у нас. Идеята обаче не е непозната за бизнеса.

Йонатан Аначков е собственик на малка пекарна за кафе. Работата изисква гъвкава заетост. Според него, ако държавата въведе задължителна 4-дневна работна седмица, това би навредило на някои бизнеси.

"В пекарната аз не задължавам хората да уплътняват часове, т.е. да седят 4 дни по 10 часа или 5 дни по 8 часа. По-скоро ние се разбираме, те знаят какъв е обемът от работа, който трябва да се свърши тази седмица, и ако го свършат, аз не очаквам те да попълват часове напразно", коментира Аначков пред Bulgaria On Air.

Според КНСБ идеята от години се обсъжда, но по-голямата част от бизнеса все още не е готов да предложи нужните условия, за да се премине на такъв режим.

"Има бизнеси, по-малки фирми, някои семейни, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, при условие, разбира се, че не понижават заплащането на работещите. Проблемът в България, ако може да се нарече проблем, той не е юридически, а по-скоро пазарен. И това е, че липсата на кадри принуждава много хора да изпълняват повече от една длъжност на работното място, което заемат, и същевременно полагането на нерегламентиран извънреден труд в България, размерът му става чудовищен", посочи вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

За Антонио Бачев, който работи в сферата на продажбите, подобни регулации трябва да се съобразят с вида работа.

"Звучи добре на пръв поглед, със сигурност четири дни са по-добре от пет. Много зависи каква е работата, каква е заетостта, какви почивки можем да си вземем, какво е разнообразието. И тъй като 10 часа в много случаи биха били доста за много от професиите, но може би това зависи от всяка професия и от индустрията, в която работим, но със сигурност е добър вариант", добави Бачев.

Според Българската стопанска камара, въвеждането на подобна мярка у нас би била от полза за служителите, тъй като ще даде възможност да повишат доходите си.

"Браншове, които работят в производствения сектор, там където има непрекъсваеми производства, естествено, че ще се отнасят много позитивно към една такава промяна. Колкото по-малко работи човек, толкова повече хора ви трябват, за да се организира дейността. Ако вие имате по-гъвкави режими, т.е. могат да сработят по-дълги часове, може да го правите с по-малко хора. Това е просто една възможност", посочи зам.-председателят на БСК и член на УС Мария Минчева.

Засега законово намерение за реорганизация на труда у нас все още няма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама души в София заради пост...
17:26 / 27.08.2025
Земеделски производител с около 100 декара овощна градина: Ощетен...
17:21 / 27.08.2025
Експерт: Засичането на средна скорост е безсмислено, наложените г...
16:28 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:07 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
15:56 / 27.08.2025
Септември започва с горещо време
14:25 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Владимир Темелков подаде оставка
Бюджет 2025
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: