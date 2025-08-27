ЗАРЕЖДАНЕ...
|Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, но при условие че не понижават заплащането
Йонатан Аначков е собственик на малка пекарна за кафе. Работата изисква гъвкава заетост. Според него, ако държавата въведе задължителна 4-дневна работна седмица, това би навредило на някои бизнеси.
"В пекарната аз не задължавам хората да уплътняват часове, т.е. да седят 4 дни по 10 часа или 5 дни по 8 часа. По-скоро ние се разбираме, те знаят какъв е обемът от работа, който трябва да се свърши тази седмица, и ако го свършат, аз не очаквам те да попълват часове напразно", коментира Аначков пред Bulgaria On Air.
Според КНСБ идеята от години се обсъжда, но по-голямата част от бизнеса все още не е готов да предложи нужните условия, за да се премине на такъв режим.
"Има бизнеси, по-малки фирми, някои семейни, които вече от много години са въвели 4-дневната работна седмица, при условие, разбира се, че не понижават заплащането на работещите. Проблемът в България, ако може да се нарече проблем, той не е юридически, а по-скоро пазарен. И това е, че липсата на кадри принуждава много хора да изпълняват повече от една длъжност на работното място, което заемат, и същевременно полагането на нерегламентиран извънреден труд в България, размерът му става чудовищен", посочи вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.
За Антонио Бачев, който работи в сферата на продажбите, подобни регулации трябва да се съобразят с вида работа.
"Звучи добре на пръв поглед, със сигурност четири дни са по-добре от пет. Много зависи каква е работата, каква е заетостта, какви почивки можем да си вземем, какво е разнообразието. И тъй като 10 часа в много случаи биха били доста за много от професиите, но може би това зависи от всяка професия и от индустрията, в която работим, но със сигурност е добър вариант", добави Бачев.
Според Българската стопанска камара, въвеждането на подобна мярка у нас би била от полза за служителите, тъй като ще даде възможност да повишат доходите си.
"Браншове, които работят в производствения сектор, там където има непрекъсваеми производства, естествено, че ще се отнасят много позитивно към една такава промяна. Колкото по-малко работи човек, толкова повече хора ви трябват, за да се организира дейността. Ако вие имате по-гъвкави режими, т.е. могат да сработят по-дълги часове, може да го правите с по-малко хора. Това е просто една възможност", посочи зам.-председателят на БСК и член на УС Мария Минчева.
Засега законово намерение за реорганизация на труда у нас все още няма.
