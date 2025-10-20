ИЗПРАТИ НОВИНА
Илко Семерджиев: Лекари взимат по 300 хиляди на година, а директори на болници - милиони
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:00
© NOVA NEWS
Бившият вицепремиер и здравен министър Илко Семерджиев коментира позицията на "ДПС- Ново начало" и актуалната политическа обстановка в страната. Според него ДПС-НН ще продължи да подкрепя правителството с условието да "работят за хората“.

"Изборите в Пазарджик показаха разместване в електоралните пластове“, заяви Семерджиев пред NOVA NEWS. Той поясни, че част от гласоподавателите мигрират към партии, които според тях са по-надеждни и предлагат по-реални решения.

По думите му бившият премиер Бойко Борисов е искал да заеме отново поста министър-председател, но не е успял да осъществи тази цел.

"На 1 януари ще сложим край на прехода с влизането ни в еврозоната“, посочи Семерджиев. Той допълни, че Борисов е искал да приключи този преход, но поради несъгласия от други страни това не се е случило.

"С първия бюджет в еврото трябва да се направят структурни реформи“, подчерта бившият министър. Според него реформите са наложителни, за да може страната да се адаптира успешно към новата валута и икономическа среда.

Особено внимание Семерджиев обърна на здравеопазването, където, според него, съществуват "изключителни дисбаланси“.

"Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хиляди лева, а други получават по 250-300 хиляди. Някои директори на болници пък взимат по няколко милиона. Тези дисбаланси трябва непременно да бъдат балансирани, за да се гарантира справедливост и ефективност в системата“, подчерта Семерджиев.


