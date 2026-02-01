ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
"Оттук нататък ще започнат консултациите с парламентарните групи. Още от вторник. Моята идея е максимално, следващият служебен министър-председател, да отговаря на очакванията на българските граждани.
Що се отнася до това чия е отговорността, нека бъдем наясно от сега – ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия министър-председател е избор на Народното събрание", каза още тя.
Илияна Йотова припомни, че именно народните представители са гласували промените в конституцията, като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата и правилата, по които това да стане.
"Така, че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен", прибави тя.
Президентът на Република България Илияна Йотова е в село Делчево като специален гост на традиционния празник на виното. Празникът се организира от Община Гоце Делчев за 21-ва поредна година и е посветен на Трифон Зарезан.
