© Президентът на Република България Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер, предаде ФОКУС. Това ще се случи още от вторник, стана ясно от изявлението на държавният глава пред журналисти в гоцеделчевското село Делчево.



"Оттук нататък ще започнат консултациите с парламентарните групи. Още от вторник. Моята идея е максимално, следващият служебен министър-председател, да отговаря на очакванията на българските граждани.



Що се отнася до това чия е отговорността, нека бъдем наясно от сега – ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия министър-председател е избор на Народното събрание", каза още тя.



Илияна Йотова припомни, че именно народните представители са гласували промените в конституцията, като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата и правилата, по които това да стане.



"Така, че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен", прибави тя.



Президентът на Република България Илияна Йотова е в село Делчево като специален гост на традиционния празник на виното. Празникът се организира от Община Гоце Делчев за 21-ва поредна година и е посветен на Трифон Зарезан.