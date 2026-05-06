Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния караул и присъства на тържествения водосвет на бойните знамена по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия. В официалното си слово тя подчерта, че в настоящите опасни времена обществото разчита изключително на своите военнослужещи.

Държавата трябва да изпълни своя ангажимент към Въоръжените сили, за да отговори на големите очаквания на обществото, заяви тя, информира Plovdiv24.bg. Йотова, която за първи път посреща празника в ролята на върховен главнокомандващ, отбеляза, че българският народ изпитва дълбока обич към своята армия.

По време на церемонията президентът обърна внимание на сложната международна обстановка, като посочи, че конфликтите вече са навсякъде около нас и са навлезли дори в домовете на хората. Тя изрази своята увереност и подкрепа към военните, заявявайки, че в тези тежки времена страната разчита на тяхната експертиза и храброст.

"Военнослужещите носят своята служба с чест и достойнство, винаги където е най-трудно. Освен воинските задължения, те са сред пожарите и наводненията, в болниците, където спасявате човешки животи, забравили себе си. Очакванията към армията са много големи, но държавата трябва да изпълни своя дълг към нея в тежки трудни и опасни времена. Конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни, но с дързост, чест и достойнство, военнослужещите са гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ“, отбеляза Йотова.