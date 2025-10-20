ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%
"Скокът на осигуровката трябва да е плавен - така, както се прави с увеличението на МРЗ и максималния осигурителен доход. За да няма шок върху платците, които частично са и бизнесът, и българските граждани. Затова поетапното увеличение на 10 процента е разумна стъпка", обясни пред NOVA NEWS Шарков.
Според него фактът, че здравният министър е обяснил, че осигуровката няма да се вдига до средата на 2026 година, вероятно е свързано с продължаващите дебати около това дали до края на годината ще бъде балансиран държавният бюджет, и дали политическите сили са готови да излязат с честна позиция пред гражданите относно разходите, направени през последните 4 години.
"Не говоря конкретно за здравеопазването, а за общите публични разходи. Ако те не бъдат компенсирани, рискът от дългова криза е сериозен — особено на прага на влизането в еврозоната. Ако успеем да овладеем ситуацията, това ще е добър пример пред нашите западни партньори", подчерта той.
Здравният икономист обясни и какво означава "поетапно вдигане на здравната вноска". Според него - в зависимост от актюерските разчети, на които се осланя Здравната каса - вноската може да се повишава с по половин процент на година.
"Важно е да отбележим, че макар номинално здравната вноска да е 8%, тежестта в по-голямата си част пада върху работещите в частния сектор. Това са около 1,67 милиона души, които осигуряват между 60% и 65% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. От своя страна, държавата покрива само около 40% за девет групи осигурявани лица, включително деца, пенсионери, администрация, военни, полиция и други. В този смисъл тези 1,67 милиона души поемат тежестта за здравето на около 5 милиона нетни ползватели на системата", заяви той.
И припомни, че системата е базирана на солидарен принцип, но държавата трябва също да "прояви солидарност към тези, които реално плащат", а именно платците от частния сектор.
