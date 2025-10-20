ИЗПРАТИ НОВИНА
Икономист: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21Коментари (0)200
© NOVA NEWS
Поетапното увеличаване на здравната вноска е правилното решение. Това мнение изрази здравният икономист Аркади Шарков. Той коментира искането на Българския лекарски съюз, който поиска от 8 на 10 процента да бъде повишена здравната вноска. Но министърът на здравеопазването Силви Кирилов беше категоричен, че това няма да се случи поне до средата на следващата година.

"Скокът на осигуровката трябва да е плавен - така, както се прави с увеличението на МРЗ и максималния осигурителен доход. За да няма шок върху платците, които частично са и бизнесът, и българските граждани. Затова поетапното увеличение на 10 процента е разумна стъпка", обясни пред NOVA NEWS Шарков. 

Според него фактът, че здравният министър е обяснил, че осигуровката няма да се вдига до средата на 2026 година, вероятно е свързано с продължаващите дебати около това дали до края на годината ще бъде балансиран държавният бюджет, и дали политическите сили са готови да излязат с честна позиция пред гражданите относно разходите, направени през последните 4 години.

"Не говоря конкретно за здравеопазването, а за общите публични разходи. Ако те не бъдат компенсирани, рискът от дългова криза е сериозен — особено на прага на влизането в еврозоната. Ако успеем да овладеем ситуацията, това ще е добър пример пред нашите западни партньори", подчерта той. 

Здравният икономист обясни и какво означава "поетапно вдигане на здравната вноска". Според него - в зависимост от актюерските разчети, на които се осланя Здравната каса - вноската може да се повишава с по половин процент на година.

"Важно е да отбележим, че макар номинално здравната вноска да е 8%, тежестта в по-голямата си част пада върху работещите в частния сектор. Това са около 1,67 милиона души, които осигуряват между 60% и 65% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. От своя страна, държавата покрива само около 40% за девет групи осигурявани лица, включително деца, пенсионери, администрация, военни, полиция и други. В този смисъл тези 1,67 милиона души поемат тежестта за здравето на около 5 милиона нетни ползватели на системата", заяви той. 

И припомни, че системата е базирана на солидарен принцип, но държавата трябва също да "прояви солидарност към тези, които реално плащат", а именно платците от частния сектор.


