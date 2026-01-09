Икономист: Таксите за преброяване на дребни стотинки са абсурд

© Очаквах банките да са по-подготвени, по-съвестни в своите бизнес практики при въвеждане на еврото. Цялата ситуация изглежда много хаотично.



Този коментар направи пред БНР икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) по темата с банковите операции за обмен на левовете в евро в началото на годината, за които с позиция излезе и националният омбудсман.



Според него административен хаос, какъвто на държавно ниво "всички очакваха", сега е налице в банковия сектор и става дума за "немарливост и некомпетентност или целенасочена нелоялна бизнес практика спрямо клиентите".



Видимо не сме си свършили този ангажимент, посочи икономистът за недостига на евростотинки.



"Знаем, че в България кешът доминира. Трябваше това да бъде отчетено, да бъде доставено по-голямо количество стартови пакети, особено с дребна деноминация", изтъкна Вулджев относно предоставените недостатъчни 1 милион стартови пакета.



"Такси за преброяване на дребни стотинки – това е абсурдно! Това би трябвало да е напълно тривиална услуга за всяка нормална банка, да го направи за броени минути. Няма извинение да нямат капацитет", заяви той във връзка с вземането на извънредни такси за някои от услугите на банките в процеса на обмен на парите.



"Информационната кампания беше изключително постна, фокусирана върху общи послания за най-разпространените страхове, но някои по-практични аспекти тя почти не докосна", подчерта експертът, запитан за объркването и на потребителите, и на продавачите, свързано с различни емисии на евробанкнотите и отказите на търговци да приемат монети, които не са български.