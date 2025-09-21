ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: България развива яки мутри със златни ланци и огромно количество политици и техните миски
Данните от изследването показват, че представата за всеобща образованост в развити държави е по-скоро мит. Класацията разкрива огромни различия:
Лидери по грамотност: Япония, Швеция, Финландия.
С много добри показатели: Нидерландия, Норвегия, Дания.
Удовлетворяващи изискванията: Великобритания, Белгия, Канада.
Под средното ниво: САЩ, Южна Корея, Испания, Австрия, Латвия, Унгария, Хърватия.
Трагично представяне: Италия, Израел, Литва; малко над тях са Чили, Португалия и Полша.
България: тревожни прогнози
Макар България да не е участвала официално в класацията, проф. Дуранкев изразява сериозни притеснения.
"Допускам, че ако участваше в това класиране, България още повече щеше да свали средното ниво надолу“, категоричен е той.
Според професора, в епохата на бурни иновации и нови технологии, високото образователно равнище е "тайният двигател“ на прогреса.
Проф. Дуранкев критикува посоката на развитие на България, като посочва, че страната се фокусира върху сектори, които не допринасят за качествен скок в развитието:
"България развива туризъм, хазарт, банки, застрахователни и пенсионни фондове, бързи кредити, инфлуенсъри, моделки, яки мутри със златни ланци и безумни дрифтъри, огромно количество 'политици' и техните миски.“
В заключение, професорът завършва коментара си с остър риторичен въпрос:
"Путин ли е пак виновен?!“
