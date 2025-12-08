ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Според Събев данните от последното изследване разчитат на най-модерни иконометрични модели и методологии, като през 2025 г. е потвърдено с най-строги научни инструменти, че тютюнопушенето директно ограничава възможностите на домакинствата за други важни разходи.
В България най-силно страдат бюджетите за образование, здравеопазване, жилища и облекло, докато нарастват разходите за алкохол и нездравословни храни. Страната остава и най-евтината в Европа за покупка на цигари – фактор, който поддържа високия дял пушачи.
Българските домакинства отделят средно 7–8% от доходите си за цигари, като при по-бедните този дял надхвърля 10%. За сравнение – във Франция цифрата е 3–4%.
Събев подчерта, че повишаването на акцизите върху тютюневите изделия е една от най-бързите и ефективни макроикономически мерки. Ако България последва примера на Румъния (б.р. - акцизите върху тютюневите изделия, алкохола и горивата се увеличиха с 10%,), бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи за три години.
Ценовата еластичност на цигарите показва, че при поскъпване пушачите намаляват потреблението в различна степен. В България се наблюдава тревожна тенденция – хора, които преди са се въздържали поради финансови причини, вече пушат активно. Въпреки това експертът прогнозира, че по-високите акцизи могат да откажат около 340 000 българи от вредния навик.
Предстоящо общоевропейско решение за повишаване на акцизите вероятно ще влезе в сила в рамките на 2–3 години. Събев препоръчва България да въведе поетапно увеличение в 2–3 стъпки, за да бъде преходът плавен.
Приходите от цигари у нас достигат около 2 милиарда евро годишно — сума, сравнима с тази от корпоративния данък. Но високият дял пушачи, около 40%, води до значителни здравни и икономически загуби. В развити държави като САЩ и Великобритания пушачите са едва около 10%.
Тютюнопушенето натоварва сериозно здравната система и подкопава развитието на човешкия капитал. По данни от изследването един пушач генерира разходи от 1000–1500 евро годишно, без да се включват свързаните разходи за захарни напитки, кафе и други съпътстващи продукти.
"Истинският разход идва, когато хората навлязат във възрастта 40–50 години и здравословните последствия от тютюнопушенето започнат да се проявяват“, посочва Събев.
Икономическите и здравните аргументи за контрола върху тютюнопушенето са категорични. Експертите са единодушни, че отказът от цигарите е сред ключовите фактори, позволили на най-богатите държави да продължат да увеличават благосъстоянието си. Пренебрегването на тази тенденция поставя България в неблагоприятна позиция както икономически, така и социално.
