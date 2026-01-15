ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Идва нова порция голям студ, минусови ще са максималните температури
В събота и неделя ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг.
В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево.
Вероятността за валежи е малка. Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.
Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще стихне и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо.
В четвъртък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечени...
10:22 / 15.01.2026
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:44 / 15.01.2026
Най-популярният брокер в България подарява апартамент в Пловдив
10:00 / 15.01.2026
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада
10:03 / 15.01.2026
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са ...
09:50 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS