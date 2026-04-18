Икономическата картина в България е белязана от политическа несигурност, растящи цени и противоречиви сигнали на пазара. Според предприемача Красимир Дачев и финансиста Любомир Дацов, страната се намира в деликатен момент, в който паралелно се наблюдават бум в потреблението и застрашително обедняване на средната класа.

Парадоксът на потреблението: Купуваме повече, но по-скъпо

Финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов посочи, че въпреки поскъпването, статистиката отчита "огромен бум“ от 7-8% в реалното потребление. Докато част от българите се ориентират към по-качествени и скъпи стоки, групата на доходите малко над най-ниските вече губи покупателна способност. Пред bTV Дацов предупреди за риск от стагфлация – комбинация от висока инфлация и нисък икономически растеж, който при песимистичен сценарий може да падне до 1%.

България като "ценови ускорител“

Заместник-председателят на БТПП Красимир Дачев беше далеч по-критичен, наричайки страната "най-големия ценови ускорител в Европа“. Той подчерта, че липсва икономическа логика за настоящото поскъпване на горивата. Според него суровината е купена преди месеци, а в крайната цена преобладава делът на акциза и спекулата. "Няма никаква причина да се увеличават цените сега“, категоричен бе предприемачът.

Държавните помощи и бюджетната дупка

И двамата експерти са съгласни, че държавната подкрепа е неизбежна, за да се овладее инфлацията, но тя не може да бъде дългосрочно решение. Дацов разкритикува политиците за натрупаните дефицити и подчерта, че в добрите години държавата не е заделила резерви за кризисни периоди. Той предупреди, че бюджетът става все по-ограничен, което прави справянето с кризата още по-трудно.

Бизнес средата и европейската бюрокрация

По отношение на еврозоната и бизнес климата, Дачев посочи, че макар на теория нещата да изглеждат добре, на практика бизнесът страда от тежката европейска бюрокрация и декапитализация. Според него административната тежест в Европа в момента "убива“ икономическата инициатива, което пречи на създаването на устойчива индустриална среда в България.