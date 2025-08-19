ИЗПРАТИ НОВИНА
ИПБ гневно: Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си!
Автор: Вилислава Ветренска 13:45
©
Институтът за пътна безопасност алармира, че дълго рекламираната система за контрол на средната скорост стартира с критично ниско покритие и липса на реален ефект. Към момента е сертифициран само един участък — между пътен възел "Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София.

Предстои сертифицирането на още 6 кратки отсечки, разположени в различни части на страната:

• Вакарел – Ихтиман

• Цалапица – Радиново

• Сандански – Дамяница

• Телиш – Долни Дъбник

• Български извор – Сопот

• Струйно – Шумен

Засичат в двете посоки!!!

Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км, уточняват от ИПБ.

"Институтът за пътна безопасност още в началото предупреди, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

Мащабната медийна кампания, с която се рекламираше т.нар. секционен контрол, създаде заблуждаващи очаквания у обществото. Целта очевидно беше да се постигне сплашващ ефект върху водачите, но резултатът е обратен — общественото доверие отслабва, когато заплахите не се материализират. Всички помним поуката от приказката за "лъжливото овчарче“.

На практика системата се проваля още преди реалния си старт. Това обаче трябва да се възприеме като възможност за рестарт. Необходими са структурни и кадрови промени, каквито бяха заявени още преди три месеца от министър-председателя г-н Росен Желязков. Институтът за пътна безопасност настоява тези реформи да започнат незабавно и да се основават на реални решения, а не на медийни ефекти", се посочва в позицията на института.


