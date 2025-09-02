ИЗПРАТИ НОВИНА
ИПБ: Възмутени сме!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
Майка е в клинична смърт, а детето й е в кома заради инцидента
Позиция на Института за пътна безопасност относно тежкия инцидент със злополучното АТВ в Слънчев бряг:

"Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изразява дълбока загриженост и възмущение от установените сериозни нарушения, довели до поредната трагедия по българските пътища. Проведеното от ИПБ разследване категорично показва, че държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи, без да имат право да карат по висок клас електрическо превозно средство.

Нарушенията, които са констатирани, са както следва:

• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.

• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.

ИПБ разполага с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района.

Призив към правителството: Време е за реални действия

Институтът за пътна безопасност от години алармира за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя. Настояваме правителството да предприеме спешни кадрови и структурни промени в МВР и Министерството на транспорта, както и да засили контролните механизми по места.

Допускането на подобни нелегални дейности не е просто административен пропуск – това е пряка заплаха за човешкия живот. Загубата на невинни човешки животи, причинена от корупция, некомпетентност и липса на контрол, е неприемлива.

ИПБ ще продължи да настоява за пълна проверка на отговорните институции и лица, както и за реални законодателни и практически мерки срещу подобни уродливи явления. Ако това не се случи, подобни трагедии ще продължават".







общо взето са прави ,въпреки че теглото се мери в килограми а не в килонютони.Много се подигравах на таз лелка с перуката,ама тя била консултант в няколко договора за милиони.И е захлебила яко ,за да може да дава на телевизиите да я канят и да коментира навсякъде като "експерт".Ескперт по какво само тя си знае.
