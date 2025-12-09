ИЗПРАТИ НОВИНА
ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до края на 2025 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08
©
Oстаналите дни платен годишен отпуск за 2023 г. могат да бъдат използвани до края на 2025 г., напомнят от ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), след което те ще бъдат погасени по давност според Кодекса на труда.

Работодателят може да разреши на работниците и служителите да използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, без значение дали са отложени или не за следващата календарна година.

Със съгласието на работодателя работниците и служителите могат да отложат платения си отпуск за следващата календарна година. Част от него може да бъде отложен и от работодателя при важни производствени причини. Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят. За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година. В случай че работодателят не разреши поискания, неизползван или отложен отпуск до средата на годината, работникът или служителят може да го ползва с 14-дневно писмено предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, чийто размер не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като работодателят писмено разрешава ползването му. До края на календарната година, в рамките на която той се полага, всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.

Според разпоредбите на Кодекса на труда платеният годишен отпуск не може да бъде компенсиран с парични обезщетения. Единствено при прекратяване на трудовите правоотношения се изплаща обезщетение за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.

Работниците и служителите, които постъпват на работа за първи път може ползват годишен платен отпуск след придобиване на най-малко 4 месеца трудов стаж.







