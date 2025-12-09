ЗАРЕЖДАНЕ...
|ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до края на 2025 г.
Работодателят може да разреши на работниците и служителите да използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, без значение дали са отложени или не за следващата календарна година.
Със съгласието на работодателя работниците и служителите могат да отложат платения си отпуск за следващата календарна година. Част от него може да бъде отложен и от работодателя при важни производствени причини. Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят. За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година. В случай че работодателят не разреши поискания, неизползван или отложен отпуск до средата на годината, работникът или служителят може да го ползва с 14-дневно писмено предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.
Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, чийто размер не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като работодателят писмено разрешава ползването му. До края на календарната година, в рамките на която той се полага, всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.
Според разпоредбите на Кодекса на труда платеният годишен отпуск не може да бъде компенсиран с парични обезщетения. Единствено при прекратяване на трудовите правоотношения се изплаща обезщетение за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.
Работниците и служителите, които постъпват на работа за първи път може ползват годишен платен отпуск след придобиване на най-малко 4 месеца трудов стаж.
