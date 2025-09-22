ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина"
"На много места в света, където съществуват подобни програми, има и дикторски текст, който остава неразбираем. Тук художественият екип решава основната част да бъде само с изразните средства на звука и светлината“. Това каза пред bTV Тодор Кънчев, технически отговорник на спектакъла "Звук и светлина“.
"Авторският колектив се опитва да пресъздаде историята на България, може да се видят първият и вторият Златен век. Това е огромно съоръжение, разположено на 120 декара на територията на хълма. 2400 прожектора са разположени на 511 стълба, 140 светкавици, камбани, това се командва от централизирана компютърна система и за онези години впечатлява начинът, по който е изграден от чешки екип“, посочи още Кънчев.
В изложба могат да се видят първото художествено осветление на Царевец, първият компютър, който е управлявал системата.
Тази вечер след тържествената заря-проверка всички жители и гости на Велико Ттрново ще могат да се насладят на зрелищния спектакъл "Звук и светлина“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при ...
09:43 / 22.09.2025
Икономист: Ако имаме висок икономически растеж, при вдигането на ...
09:45 / 22.09.2025
Киселова: Посланието ми е "Съединението прави силата"
09:18 / 22.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистри...
09:43 / 22.09.2025
Проф. Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормална таз...
10:04 / 22.09.2025
Отчаяни от цените у нас, българи започнаха да инвестират в имоти ...
10:23 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS