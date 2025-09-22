ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, не са патриоти
Българите в края на ХІХ и началото на ХХ век са имали мъдростта да изведат общобългарските каузи на преден план, подчерта той. "И независимо че и тогава са имали политически различия, все пак са намерили общото, което е обединило българския народ“, добави Панов.
Той направи паралел с днешната политическа действителност. "Постигаме историческа стъпка с утвърждаването ни в европейското семейство като истински равноправна държава, което започва още с подписването на меморандума с Европейския съюз. И какво виждаме днес – протести, фалшиви новини, създаване на страх и паника у хората, насаждане на омраза и разделение. Това го правят различни партии, някои от които на теория дори подкрепят европейския път на България. Протестите са свобода на изразяване на словото и действията, но когато с тази свобода ограничаваме свободата на другите, когато протестът не е нищо друго, освен популизъм, тогава говорим за злоупотреба и свободия. Хората, които пряко или косвено пречат на европейския път на България, не са патриоти и не мислят за България. Най-голямото задължение на всеки един от нас е грижата за държавата ни“, заяви Даниел Панов.
Най-голямата криза днес е кризата на разединението, смята той. "Нека вникнем в мъдростта на нашите предци заедно с вяра в собствените ни способности и с воля и разум да сложим край на разединението и да се научим да се обединяваме в името на нашата държава и нашите градове“, призова градоначалникът на Велик Търново.
Той разказа за подготовката и събитията, свързани с честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България. В навечерието на празника и на 22 септември жителите и гостите на Велико Търново могат да се включат редица културни програми, изложби и концерти, 3D мапинг спектакъл на Паметника на Асеневци, празнична служба в църквата "Свети 40 мъченици“ на крепостта Царевец, полагане на венци на мястото, където е обявена Независимостта на България през 1908 г., и тържествено литийно шествие до централната градска част, където празничната програма продължава с най-голямото търновско хоро, а вечерта завършва с тържествена заря-проверка. Велико Търново е домакин и на Фестивала на военните духови оркестри. Той бе открит във вчерашния ден, а в него се включват участници както от България, така и от Гърция, Румъния и други страни.
"Изпратили сме над 180 покани във всички държавни институции – президентство, Министерски съвет, Народно събрание, агенции и други държавни институции. Всички са добре дошли“, каза още Даниел Панов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп
19:00 / 22.09.2025
Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
16:44 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
17:28 / 22.09.2025
България и Румъния ще бъдат част от "стената срещу дронове" на ЕС...
16:29 / 22.09.2025
Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление...
15:11 / 22.09.2025
Сервитьорка спаси живота на клиент в заведение на морето
13:53 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS