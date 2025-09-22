ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Стоян Денчев: Да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин
Автор: Цоня Събчева 20:42Коментари (0)34
©
Няма друг български творец, който така мащабно и всеобхватно, с такава дълбочина и искреност да възпея тъгите и болките на родината, нейните радости, победи, разочарования и надежди, и то в десетилетия на възкръснала национална свобода на прохождащата българска държава, на съединението, на независимостта, на възхода на националния дух и културна самобитност, на градежа на националното единение и възход. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ зам.-председателят на Съвета на настоятелите на Военна академия проф. Стоян Денчев по повод 104 години от смъртта на летописеца на Нова България Иван Вазов.

"Друг велик българин, Гео Милев, за първи път споменава в своите писания и в разговори с колеги за Иван Вазов като патриарха на българската литература. За първи път той го нарича "патриарх на българската литература“, защото да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин, който иска да се нарече такъв,“ подчерта той и добави, че с творчеството си Вазов остава завинаги в народната душа.

Вазов е като етикет на българската независимост, човек, който определя същностните характеристики на българина и стремежа на българския народ като цяло и на всеки един от нас като индивиди, да запазим своята самобитност и да бъдем достойни чада на своята родина, посочи още гостът. Според проф. Денчев стремежът към независимост е изконна характерна черта на всеки българин и "нито членство в ЕС, нито членство в НАТО, нито приемане на еврото като валута бяха част от някакъв национален идеал – те са цели, които постигайки ги, получаваме удовлетворение някои от нас. Но независимо от всичко, тези цели играят позитивна роля за развитието на българската държава,“ категоричен е той, като изрази съжаление, че днес няма националният идеал ако не липсва, то не е и представен от гледна точка на политиците и държавниците ни.


Още по темата: общо новини по темата: 37
22.09.2025 Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, не са
патриоти
22.09.2025 Александър Стоянов: Съвременните политици се страхуват от недоволството на българския народ
22.09.2025 9-годишно патриотче: България трябва да има мнение!
22.09.2025 Историк: Днес сме много по-независими, отколкото във времето на социализма, когато властваше пълното господство на Съветския съюз
22.09.2025 И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина"
22.09.2025 Слави Трифонов: Не знам дали българите осъзнават това
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп
19:00 / 22.09.2025
Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
16:44 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
17:28 / 22.09.2025
Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, ...
19:01 / 22.09.2025
България и Румъния ще бъдат част от "стената срещу дронове" на ЕС...
16:29 / 22.09.2025
Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление...
15:11 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отбелязване на Деня на Независимостта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Контейнери за използвани дрехи поставят из Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: