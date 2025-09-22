ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Стоян Денчев: Да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин
"Друг велик българин, Гео Милев, за първи път споменава в своите писания и в разговори с колеги за Иван Вазов като патриарха на българската литература. За първи път той го нарича "патриарх на българската литература“, защото да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин, който иска да се нарече такъв,“ подчерта той и добави, че с творчеството си Вазов остава завинаги в народната душа.
Вазов е като етикет на българската независимост, човек, който определя същностните характеристики на българина и стремежа на българския народ като цяло и на всеки един от нас като индивиди, да запазим своята самобитност и да бъдем достойни чада на своята родина, посочи още гостът. Според проф. Денчев стремежът към независимост е изконна характерна черта на всеки българин и "нито членство в ЕС, нито членство в НАТО, нито приемане на еврото като валута бяха част от някакъв национален идеал – те са цели, които постигайки ги, получаваме удовлетворение някои от нас. Но независимо от всичко, тези цели играят позитивна роля за развитието на българската държава,“ категоричен е той, като изрази съжаление, че днес няма националният идеал ако не липсва, то не е и представен от гледна точка на политиците и държавниците ни.
