Христо Стоичков: Училище "Никола Вапцаров" в Пловдив, от което тръгнах, трябва да бъде пример
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:41Коментари (0)101
В откровен разговор с  Елизабет Методиева от "На кафе" Христо Стоичков разказва за живота си – преди и сега, за трудностите и уроците, които е научил по пътя си.

"И аз все още не познавам участниците, които са се кандидатирали да играят Христо Стоичков. Нека се подготвят, а когато са готови, ще избираме“, признава той.

Що се отнася до трудността на ролята, Стоичков споделя: "Е, трудна е, колко да е трудна. В детските си мечти съм следвал някого. Щом се е появила възможността, ето ти шанса – не го изпускай! Играй го! Учи се! Няма нищо невъзможно в този свят.“

Според Стоичков най-голямото предизвикателство ще бъде не физическото, а психологическото: "Може би някои от репликите ми пред камерите ще са трудни. Но най-трудното е да бъдеш такъв, какъвто си – и на терена, и извън него. Няма да стане, ако се опитват да ме имитират. Участниците трябва да забравят, че играят Христо Стоичков. Така ще бъдат по-притеснени и несигурни.“

"Всичко ми е дадено от Господ. Но всеки ден съм работил по себе си. На участниците няма да им бъде лесно с всички задачи, които ще им бъдат поставени. Но без отдаденост и концентрация няма как да се постигне успех. Най-лесно е с работа в екип – така съм мислил и като футболист“, казва Стоичков.

Той споделя и опита си от телевизионната работа в Univision в Маями: "През първите две години си мислехме, че както сме играли на игрището, ще е същото и в телевизията. Но хората, които са работили по 20-30 години в журналистиката, показаха друг път. Това ми помогна да се уча бързо.“

Говорейки за кариерата си, Стоичков се връща към периода на трансфера си от ЦСКА в Барселона:

"Всичката работа в България по това време беше като един затворен кръг – ред, дисциплина, отговорност, спортни лагери. Не можеше да си позволиш да загубиш мач – генералът идваше и проверяваше всичко. През 1990 г., когато стана трансферът ми, най-трудно ми беше да преживея отношението на едните спрямо другите. Барселона вече бяха готови да платят трансфера, но имаше съмнения дали ще стане.“

Стоичков подчертава, че дисциплината е ключът към успеха на българския футбол: "През 1994 г. имахме уникални треньори и момчета, които се раздаваха на 100%. Лагери, международни мачове, турнири – това ни направи силни. Дисциплината ни беше на топ ниво и затова успяхме. Доколко сме били най-добрият отбор в историята – времето ще покаже.“

Стоичков споделя и за семейството си: "Имам внук, който носи моето име – Христо, и дъщеря Миа. Те ще изберат сами пътя си. Ще бъдат подкрепени, стига да са здрави. Спортът е велико нещо, но трябва да го чувстваш. Миа вече е на 10 години и мисли трезво. Помага на малкия Христо, грижи се за него.

"Спортът е нещо наистина велико. Когато ние бяхме ученици, се състезавахме клас срещу клас, махала срещу махала, училище срещу училище. Гордея се и с училището, от което съм тръгнал – "Никола Вапцаров“ – и искам то да бъде пример.“

Премиерата на "Вече играеш… Стоичков“ е тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Форматът комбинира спортни предизвикателства с телевизионни задачи, като целта е участниците да покажат себе си и своя характер, а не просто да имитират легендата.

"Играйте това, което усещате отвътре, и не се притеснявайте. Много е важно да се забавлявате и да покажете себе си. Талантът е важен, но характерът е това, което остава“, завършва Христо Стоичков.







