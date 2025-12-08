Христо Ковачки събира експертите в Асоциация за декарбонизация и енергийна сигурност - АДЕС

© "Споделеният опит ще ускори декарбонизацията“



"В бъдеще "Топлофикация Русе“ ще може да предложи тригенерация на своите клиенти. Дружеството не просто ще доставя топлинна енергия, а ще предлага цялостна услуга - климатизация. Това ще позволи увеличаване на топлинния товар през лятото и ще повиши КПД-то на дружеството през цялата година“, заяви Христо Ковачки на събитие "Топлофикация и декарбонизация: европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения“, организирано от Български енергиен и минен форум. В следващите години "Топлофикация Русе“ ще внедри ново гориво като замени 25% от природния газ с водород. В момента тече проектирането и създаването на инфраструктурата за новото гориво.



Според него "Топлофикация Русе“ е добър пример за развитие в сектора. "Аз и моят екип взехме активно участие в създаването на бизнес модела. В момента работим по решаване на проблемите с топлинните товари.“



На събитието той допълни, че топлофикациите са изключително важни за енергийния сектор и сигурност в страната. Топлофикационните дружества, работещи на основата на когенерационни мощности, имат почти 3 пъти по-висок коефициент на полезно действие в сравнение с ядрените централи. "Затова е важно България да има специална стратегия за развитието на тези дружества.“



През последните години станаха публично известни множество проекти, свързани със зелена енергия в различни централи. Натрупаният опит и предизвикателствата във всеки проект подсказват, че споделянето им спестява време, а всеки следващ проект надгражда предходния. Ковачки, както и енергийните експерти, не веднъж са казвали, че трансформацията е процес, свързан с модернизация и използване на нови технологии, но и базиран на диверсификацията на суровинния микс. Едно от направленията, по които работи Христо Ковачки, заедно с Нийл Буш и технологични лидери, е проучване на потенциала на редкоземните елементи у нас.



"Опитът на "Топлофикация Русе“ показва посоката. Този опит трябва да бъде споделен, за да постави основата по пътя към модернизация и на други топлофикационни дружества в страната. Светът и енергийният сектор се променят много бързо, за да можем да сме в крак с тях, трябва да обединим усилията на повечето от участниците в зелената трансформация. Така ще подпомогнем прехода към декарбонизация и трансфера на знания. Отправям покана към всички, които имат отношение към екологичната трансформация на енергийния сектор у нас да се присъединят към АДЕС*“, смята Христо Ковачки.



*За Асоциация за Декарбонизация и Енергийна Сигурност (АДЕС):



АДЕС е национална организация, която обединява енергийни предприятия, инженерни екипи, научни звена и инвеститори с обща визия: съхраняване на българската енергетика и нейното плавно, технологично обосновано преминаване към нисковъглеродно бъдеще в съответствие с европейските политики до 2050 г.



Повече информация: adesbg.com