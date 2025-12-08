ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Христо Ковачки събира експертите в Асоциация за декарбонизация и енергийна сигурност - АДЕС
Автор: ИА Фокус 12:02Коментари (0)101
©
"Споделеният опит ще ускори декарбонизацията“

"В бъдеще "Топлофикация Русе“ ще може да предложи тригенерация на своите клиенти. Дружеството не просто ще доставя топлинна енергия, а ще предлага цялостна услуга - климатизация. Това ще позволи увеличаване на топлинния товар през лятото и ще повиши КПД-то на дружеството през цялата година“, заяви Христо Ковачки на събитие "Топлофикация и декарбонизация: европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения“, организирано от Български енергиен и минен форум. В следващите години "Топлофикация Русе“ ще внедри ново гориво като замени 25% от природния газ с водород. В момента тече проектирането и създаването на инфраструктурата за новото гориво.

Според него "Топлофикация Русе“ е добър пример за развитие в сектора. "Аз и моят екип взехме активно участие в създаването на бизнес модела. В момента работим по решаване на проблемите с топлинните товари.“

На събитието той допълни, че топлофикациите са изключително важни за енергийния сектор и сигурност в страната. Топлофикационните дружества, работещи на основата на когенерационни мощности, имат почти 3 пъти по-висок коефициент на полезно действие в сравнение с ядрените централи. "Затова е важно България да има специална стратегия за развитието на тези дружества.“

През последните години станаха публично известни множество проекти, свързани със зелена енергия в различни централи. Натрупаният опит и предизвикателствата във всеки проект подсказват, че споделянето им спестява време, а всеки следващ проект надгражда предходния. Ковачки, както и енергийните експерти, не веднъж са казвали, че трансформацията е процес, свързан с модернизация и използване на нови технологии, но и базиран на диверсификацията на суровинния микс. Едно от направленията, по които работи Христо Ковачки, заедно с Нийл Буш и технологични лидери, е проучване на потенциала на редкоземните елементи у нас.

"Опитът на "Топлофикация Русе“ показва посоката. Този опит трябва да бъде споделен, за да постави основата по пътя към модернизация и на други топлофикационни дружества в страната. Светът и енергийният сектор се променят много бързо, за да можем да сме в крак с тях, трябва да обединим усилията на повечето от участниците в зелената трансформация. Така ще подпомогнем прехода към декарбонизация и трансфера на знания. Отправям покана към всички, които имат отношение към екологичната трансформация на енергийния сектор у нас да се присъединят към АДЕС*“, смята Христо Ковачки.

*За Асоциация за Декарбонизация и Енергийна Сигурност (АДЕС):

АДЕС е национална организация, която обединява енергийни предприятия, инженерни екипи, научни звена и инвеститори с обща визия: съхраняване на българската енергетика и нейното плавно, технологично обосновано преминаване към нисковъглеродно бъдеще в съответствие с европейските политики до 2050 г.

Повече информация: adesbg.com







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Павлов: Фриволно е решено, че България е създадена през 681...
11:31 / 08.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщ...
10:54 / 08.12.2025
Андреа Чович: В Хърватия след въвеждането на еврото имаше търговц...
09:42 / 08.12.2025
Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
09:09 / 08.12.2025
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50 / 08.12.2025
Големите купони ще са довечера
08:27 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Първа лига сезон 2025/26
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: