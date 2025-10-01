ИЗПРАТИ НОВИНА
Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата товарът достига 7500 - 8000 мегавата, ако извадим тецовете - системата се срива!
Автор: Вилислава Ветренска 16:00Коментари (0)130
©
България не може да си позволи закриването на тецовете и мините, защото това ще доведе до колапс на енергийната система и сериозни социални сътресения. Това заяви бизнесменът Христо Ковачки по време на енергиен форум, като подчерта, че страната трябва да запази максимално дълго този капацитет, докато не бъдат изградени нови базови мощности.

"Фактите са ясни. В момента имаме 2000 мегавата атомни мощности, около 4400 мегавата въглищни тецове, 200 мегавата газови централи и близо 3500 мегавата солари. Това е ядрото на системата. През зимата товарът достига 7500–8000 мегавата. Ако извадим тецовете, системата се срива“, каза Ковачки.

Огромни запаси от въглища и социална роля

По думите му България разполага с 1,8 млрд. тона въглища в находището на "Мини Марица-изток“. Ако бъде прекратена работата на централите, мината няма да има смисъл да съществува, което ще остави без препитание хиляди хора.

"В "Мини Марица-изток“ работят над 7000 души, а заедно с обслужващите дейности – още 30–40 хиляди. Това е социален ефект, който никое правителство не може да подмине“, подчерта бизнесменът.

Редкоземни метали – шанс за нов живот

Ковачки обяви, че България има реален шанс да съчетае енергийния ресурс на въглищата с извличането на редкоземни метали. В момента вървят изследвания в партньорство с университета в Нова Дакота.

"В лигнитните въглища в "Марица-изток“ има редкоземни метали. Въпросът е как да ги извлечем и да ги превърнем в продукт с висока добавена стойност. Ние в България не разполагаме с нужните технологии, но с помощта на американските ни партньори това може да стане. Ако успеем, това ще гарантира ново бъдеще за мините“, коментира той.

Чисти въглища с модерни технологии

Според Ковачки вторият ключов фактор е намаляването на емисионния фактор на въглищата. В момента той е около 1 на мегават произведена енергия, докато при природния газ е 0,5. Целта е този показател да бъде намален до същото ниво.

"Има технологични решения – газификация на въглища и модернизация на котлите и турбините. Ако се повиши КПД-то с 15–18% чрез нови котли и по-високо налягане в турбините, ще постигнем емисионен фактор от 0,5 – равен на този на газа. Това ще направи нашите въглища конкурентни и чисти“, каза бизнесменът.

Единственият голям проект – нови блокове в АЕЦ "Козлодуй“

Ковачки посочи, че единственият голям енергиен проект, за който реално се говори, е изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ с технология на Westinghouse.

"Това е проектът, без който българската енергетика не може да съществува. Но до 2035 година ще ни трябват още 1000 мегавата мощности, а зимното потребление ще надхвърли 9–10 хиляди мегавата. Ако дотогава закрием ТЕЦ-овете, ще бъдем в същата безизходица“, предупреди той.

Да направим въглищата красиви и чисти

Ковачки завърши с послание, че България трябва да гледа в бъдещето чрез технологии, а не чрез ликвидация на цели отрасли. "Президентът Доналд Тръмп каза, че ще направи американските въглища красиви и чисти. Аз вярвам, че и ние можем да направим нашите въглища красиви и чисти, ако използваме модерни технологии и не обръщаме гръб на собствения си ресурс“, обобщи той.


