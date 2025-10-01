ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата товарът достига 7500 - 8000 мегавата, ако извадим тецовете - системата се срива!
"Фактите са ясни. В момента имаме 2000 мегавата атомни мощности, около 4400 мегавата въглищни тецове, 200 мегавата газови централи и близо 3500 мегавата солари. Това е ядрото на системата. През зимата товарът достига 7500–8000 мегавата. Ако извадим тецовете, системата се срива“, каза Ковачки.
Огромни запаси от въглища и социална роля
По думите му България разполага с 1,8 млрд. тона въглища в находището на "Мини Марица-изток“. Ако бъде прекратена работата на централите, мината няма да има смисъл да съществува, което ще остави без препитание хиляди хора.
"В "Мини Марица-изток“ работят над 7000 души, а заедно с обслужващите дейности – още 30–40 хиляди. Това е социален ефект, който никое правителство не може да подмине“, подчерта бизнесменът.
Редкоземни метали – шанс за нов живот
Ковачки обяви, че България има реален шанс да съчетае енергийния ресурс на въглищата с извличането на редкоземни метали. В момента вървят изследвания в партньорство с университета в Нова Дакота.
"В лигнитните въглища в "Марица-изток“ има редкоземни метали. Въпросът е как да ги извлечем и да ги превърнем в продукт с висока добавена стойност. Ние в България не разполагаме с нужните технологии, но с помощта на американските ни партньори това може да стане. Ако успеем, това ще гарантира ново бъдеще за мините“, коментира той.
Чисти въглища с модерни технологии
Според Ковачки вторият ключов фактор е намаляването на емисионния фактор на въглищата. В момента той е около 1 на мегават произведена енергия, докато при природния газ е 0,5. Целта е този показател да бъде намален до същото ниво.
"Има технологични решения – газификация на въглища и модернизация на котлите и турбините. Ако се повиши КПД-то с 15–18% чрез нови котли и по-високо налягане в турбините, ще постигнем емисионен фактор от 0,5 – равен на този на газа. Това ще направи нашите въглища конкурентни и чисти“, каза бизнесменът.
Единственият голям проект – нови блокове в АЕЦ "Козлодуй“
Ковачки посочи, че единственият голям енергиен проект, за който реално се говори, е изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ с технология на Westinghouse.
"Това е проектът, без който българската енергетика не може да съществува. Но до 2035 година ще ни трябват още 1000 мегавата мощности, а зимното потребление ще надхвърли 9–10 хиляди мегавата. Ако дотогава закрием ТЕЦ-овете, ще бъдем в същата безизходица“, предупреди той.
Да направим въглищата красиви и чисти
Ковачки завърши с послание, че България трябва да гледа в бъдещето чрез технологии, а не чрез ликвидация на цели отрасли. "Президентът Доналд Тръмп каза, че ще направи американските въглища красиви и чисти. Аз вярвам, че и ние можем да направим нашите въглища красиви и чисти, ако използваме модерни технологии и не обръщаме гръб на собствения си ресурс“, обобщи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 126
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици
14:00 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
13:07 / 01.10.2025
Изрод застреля благороден елен в Родопите
11:52 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
11:41 / 01.10.2025
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
10:50 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS