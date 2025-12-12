ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Хората, които променят бъдещето": ЦРЧР отличи 35 вдъхновяващи проекта
В приветствието си изпълнителният директор на ЦРЧР Николай Спасов подчерта, че зад всеки проект стоят хора – учители, директори, младежки лидери и експерти, които превръщат европейските програми в реални възможности за развитие.
Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов изтъкна, че събитието ежегодно демонстрира силата на "Еразъм+" и "Европейския корпус за солидарност" да преобразяват учебните заведения, общностите и най-вече младите хора, преподаватели и специалисти.
Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов акцентира върху значението на уменията за активното гражданство, както и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за изграждане на критично мислене сред младите хора.
Отличените организации по категории
"Училищно образование"
ППМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
2-ра АЕГ "Томас Джеферсън", София
ППМГ "Гео Милев", Стара Загора
СУ "Васил Левски", Опака
ОУ "Христо Ботев", Стамболийски
ЧДГ "Доверие", София
"РААБЕ България" ЕООД, София
СУ "Сава Доброплодни", Шумен
"Професионално образование и обучение"
ПГТТ "Христо Ботев", Смолян
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово
Национална финансова–стопанска гимназия, София
ПГЕЕ, Пловдив
ПГСАГ "Васил Левски", Благоевград
ПГ по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов", Пирдоп
НПГ по полиграфия и фотография, София
"Висше образование"
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Технически университет – София
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
"Образование за възрастни"
Фондация "Световен образователен форум България"
Е-бизнес Академия ЕООД, София
Сдружение "Професионален форум за образованието", София
"Младеж и спорт"
Сдружение "Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", Перник
Сдружение "Моят град", Варна
Фондация "Феникс – 21 Век", Видин
Сдружение "Рицари без броня", Плевен
Фондация за предприемачество, култура и образование, София
СНЦ "Мулти Етно Форум", Перущица
Сдружение "ФК Буцефал", Сандански
Фондация "Каузи", София
СНЦ "Паралел – Силистра", Силистра
"Европейски корпус за солидарност"
Сдружение "Блян за романтика, цветя и космос", Сливен
Сдружение "Асоциация за стратегическо управление "Делфи", гр. Бургас
Неформална група "Магнум", София
