Центърът за развитие на човешките ресурси събра на едно място хората и идеите, които променят образованието и младежките дейности в България. По време на тържествената Валоризационна конференция 2025 бяха отличени 35 организации от цялата страна за най-успешните проекти по програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност", приключили през 2025 г. Събитието се проведе в зала VIVACOM ART HALL, град София.



В приветствието си изпълнителният директор на ЦРЧР Николай Спасов подчерта, че зад всеки проект стоят хора – учители, директори, младежки лидери и експерти, които превръщат европейските програми в реални възможности за развитие.



Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов изтъкна, че събитието ежегодно демонстрира силата на "Еразъм+" и "Европейския корпус за солидарност" да преобразяват учебните заведения, общностите и най-вече младите хора, преподаватели и специалисти.



Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов акцентира върху значението на уменията за активното гражданство, както и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за изграждане на критично мислене сред младите хора.



Отличените организации по категории



"Училищно образование"



ППМГ "Акад. Иван Ценов", Враца



2-ра АЕГ "Томас Джеферсън", София



ППМГ "Гео Милев", Стара Загора



СУ "Васил Левски", Опака



ОУ "Христо Ботев", Стамболийски



ЧДГ "Доверие", София



"РААБЕ България" ЕООД, София



СУ "Сава Доброплодни", Шумен



"Професионално образование и обучение"



ПГТТ "Христо Ботев", Смолян



ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово



Национална финансова–стопанска гимназия, София



ПГЕЕ, Пловдив



ПГСАГ "Васил Левски", Благоевград



ПГ по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов", Пирдоп



НПГ по полиграфия и фотография, София



"Висше образование"



НМА "Проф. Панчо Владигеров"



Софийски университет "Св. Климент Охридски"



Технически университет – София



Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград



"Образование за възрастни"



Фондация "Световен образователен форум България"



Е-бизнес Академия ЕООД, София



Сдружение "Професионален форум за образованието", София



"Младеж и спорт"



Сдружение "Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", Перник



Сдружение "Моят град", Варна



Фондация "Феникс – 21 Век", Видин



Сдружение "Рицари без броня", Плевен



Фондация за предприемачество, култура и образование, София



СНЦ "Мулти Етно Форум", Перущица



Сдружение "ФК Буцефал", Сандански



Фондация "Каузи", София



СНЦ "Паралел – Силистра", Силистра



"Европейски корпус за солидарност"



Сдружение "Блян за романтика, цветя и космос", Сливен



Сдружение "Асоциация за стратегическо управление "Делфи", гр. Бургас



Неформална група "Магнум", София



