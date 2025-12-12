ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Хората, които променят бъдещето": ЦРЧР отличи 35 вдъхновяващи проекта
Автор: Ваня Кузманова 18:55Коментари (0)45
© ФОКУС
виж галерията
Центърът за развитие на човешките ресурси събра на едно място хората и идеите, които променят образованието и младежките дейности в България. По време на тържествената Валоризационна конференция 2025 бяха отличени 35 организации от цялата страна за най-успешните проекти по програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност", приключили през 2025 г. Събитието се проведе в зала VIVACOM ART HALL, град София.

В приветствието си изпълнителният директор на ЦРЧР Николай Спасов подчерта, че зад всеки проект стоят хора – учители, директори, младежки лидери и експерти, които превръщат европейските програми в реални възможности за развитие.

Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов изтъкна, че събитието ежегодно демонстрира силата на "Еразъм+" и "Европейския корпус за солидарност" да преобразяват учебните заведения, общностите и най-вече младите хора, преподаватели и специалисти.

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов акцентира върху значението на уменията за активното гражданство, както и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за изграждане на критично мислене сред младите хора.

Отличените организации по категории

"Училищно образование"

ППМГ "Акад. Иван Ценов", Враца

2-ра АЕГ "Томас Джеферсън", София

ППМГ "Гео Милев", Стара Загора

СУ "Васил Левски", Опака

ОУ "Христо Ботев", Стамболийски

ЧДГ "Доверие", София

"РААБЕ България" ЕООД, София

СУ "Сава Доброплодни", Шумен

"Професионално образование и обучение"

ПГТТ "Христо Ботев", Смолян

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово

Национална финансова–стопанска гимназия, София

ПГЕЕ, Пловдив

ПГСАГ "Васил Левски", Благоевград

ПГ по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов", Пирдоп

НПГ по полиграфия и фотография, София

"Висше образование"

НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Технически университет – София

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

"Образование за възрастни"

Фондация "Световен образователен форум България"

Е-бизнес Академия ЕООД, София

Сдружение "Професионален форум за образованието", София

"Младеж и спорт"

Сдружение "Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", Перник

Сдружение "Моят град", Варна

Фондация "Феникс – 21 Век", Видин

Сдружение "Рицари без броня", Плевен

Фондация за предприемачество, култура и образование, София

СНЦ "Мулти Етно Форум", Перущица

Сдружение "ФК Буцефал", Сандански

Фондация "Каузи", София

СНЦ "Паралел – Силистра", Силистра

"Европейски корпус за солидарност"

Сдружение "Блян за романтика, цветя и космос", Сливен

Сдружение "Асоциация за стратегическо управление "Делфи", гр. Бургас

Неформална група "Магнум", София








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ЕК увери: България ще бъде член на еврозоната от 1 януари, изпълн...
16:56 / 12.12.2025
Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците
15:50 / 12.12.2025
България пак е на дъното в Европа
15:51 / 12.12.2025
Бюджет 2026 предизвика нови спорове в парламента
15:50 / 12.12.2025
МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по ...
15:27 / 12.12.2025
Президентът започва консултации с парламентарните групи в понедел...
14:52 / 12.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив домакин на Евро 2028 за юноши до 19 години
България в еврозоната
Купа на България сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: