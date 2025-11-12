ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди българки са в "публичния дом на Европа", обсъждат забрана на проституцията
Тя настоява за забрана на проституцията и платения секс, като подчерта, че жените в тази професия не са достатъчно защитени.
Министърката на здравеопазването Нина Варкен (ХДС) също подкрепи идеята за промяна – но насочи вниманието към клиентите. Според нея трябва да се въведе забрана за купуване на секс и да се предвидят наказания за клиентите, а не за жените, които проституират.
"Те имат нужда от помощ, не от наказание“, заяви Варкен, като подчерта необходимостта от всеобхватни програми за излизане от този бранш.
Проституцията в Германия в момента е законна. С влизането в сила на Закона за проституцията през 2002 година сексът престава да се счита за "неморален“, а се признава за легална услуга. Проституиращите имат право на договорено заплащане и могат да се осигуряват като всеки друг работник.
През 2017 година бе приет и Закон за защита на проституцията, който въвежда регистрация на дейността и лицензиране на публичните домове. За да получат разрешение, собствениците трябва да осигурят минимални стандарти за безопасност, хигиена и оборудване.
Въпреки първоначалните очаквания, легализирането не е довело до по-малко престъпления. Напротив – според Федералната криминална служба трафикът на хора и принудителната проституция се увеличават.
Данните на Федералната статистическа служба сочат, че към края на 2024 г. има 32 300 регистрирани секс работници, от които едва 5600 са германки. Най-много са жените от Румъния (11 500) и България (3400). Експертите обаче изчисляват, че реалният брой може да достига между 200 000 и 400 000, а някои източници дори говорят за до един милион.
Много от тези жени не говорят немски и нямат достъп до социални и здравни услуги. Огромна част от тях са принудени да проституират от бедност или от сводници. Критиците предупреждават, че легализацията е довела до "експлозия на секс пазара“, където цените падат, а насилието се увеличава.
Идеята, която Кльокнер и Варкен предлагат, е въвеждането на т.нар. "скандинавски модел“ – система, при която се наказват клиентите и сводниците, но не и самите проституиращи.
Моделът е въведен за първи път в Швеция (1999), а по-късно и в Норвегия (2009), Исландия, Канада, Франция, Ирландия и Израел. В тези страни купуването на секс е престъпление, докато проституиращите получават подкрепа, за да напуснат професията.
Клиентите обикновено се наказват с глоби, а в Швеция дори с лишаване от свобода до една година. Норвегия пък санкционира своите граждани, ако купуват сексуални услуги дори в чужбина.
Противниците на модела виждат в проституцията "нормална професия“, която трябва да бъде регулирана, а не забранявана. Те смятат, че криминализирането само ще изтласка сектора в сивата икономика и ще направи жените още по-уязвими.
Привържениците обаче твърдят, че повечето случаи на проституция така или иначе се извършват тайно, и че наказанията за клиентите водят до реален спад на броя на проститутките и трафика на хора.
Проучване на Университета в Тюбинген сочи, че въвеждането на "скандинавския модел“ дългосрочно намалява броя на жертвите на трафик на хора.
Експерти и организации обаче предупреждават, че самият закон не е достатъчен. От Федералния съюз "Скандинавски модел“ подчертават, че е необходимо финансиране на програми за социална и психологическа подкрепа, достъп до образование и жилище, както и ефективно преследване на сводничеството и трафика на хора.
Дебатът в Германия е далеч от приключване. Страната, която дълги години се гордееше с либералния си подход, днес стои на кръстопът – дали да остане най-големият секс пазар в Европа, или да поеме по пътя на скандинавския модел, където купуването на секс се счита не за сделка, а за престъпление.
