На 22 март Православната църква почита паметта на св. свещеномъченик Василий Анкирски и мъченица Дросида Римска.
През IV в. в град Анкира се ширела арианската ерес. Св. Василий бил ревностен последовател на православната вяра и за тази своя дързост бил хвърлен в тъмница. Император Юлиан настоявал Василий да се отрече от Бог, но светецът бил непоколебим.
По заповед на императора всеки ден от кожата на мъченика одирали по седем ремъка. След няколко дни св. Василий сам откъснал един ремък от кожата си и го хвърлил в лицето на царя. Унизен, Юлиан напуснал Анкира.
Имен ден празнуват Лея и Лия, Росен, Росица, Пролет, Пролетка.
