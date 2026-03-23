Гръцкото правителство очаква старта на платформата за кандидатстване по популярната програма "Туризъм за всички 2026“, която цели да стимулира вътрешния туризъм чрез финансова подкрепа за почивки на хиляди правоимащи, включително и български граждани.
Ваучерите ще се предоставят под формата на дигитални дебитни карти, валидни за настаняване в хотели, къмпинги и други туристически обекти в Гърция.
Сумите на ваучерите са разпределени по категории. 200 евро е основната сума за повечето одобрени кандидати, 300 евро е за пенсионери, многодетни семейства (с 3 и повече деца) и самотни родители; 400 евро е за лица с трайни увреждания над 67%, 600 евро е максималната сума за лица с увреждания, избрани чрез жребий.
Одобрените кандидати ще могат да използват ваучерите на части или наведнъж до 31 декември 2026 г. за покриване на разходи само за настаняване. Разходи за транспорт или храна не се покриват.
Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн чрез портала vouchers.gov.gr, а крайните получатели ще бъдат определени чрез електронна томбола поради ограничен брой ваучери.
За българските граждани право на ваучер имат само тези, които живеят постоянно в Гърция и разполагат с гръцки данъчен номер (AFM) и кодове за системата Taxisnet. Програмата се основава на облагаемия доход, деклариран пред гръцката приходна агенция (AADE).
Хиляди българи, които имат постоянен адрес в Гърция, могат да получат ваучери за почивка
